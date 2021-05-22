Жесткое заявление Путина о «выбивании зубов» вызвало восторг у жителей Китая

Пекин, 22 мая. Слова президента России Владимира Путина о готовности «выбить зубы» впечатлили пользователей китайского сегмента Сети.

Путин во время выступления 20 мая на заседании организационного комитета «Победа» заявил, что Россия готова «выбить зубы» всем, кто попытается «откусить» от страны часть территорий. Читатели китайского издания «Гуаньча» с интересом отнеслись к подобному заявлению.

Многие выразили мнение, что Пекину стоит перенять жесткий подход Москвы к отношениям с оппонентами. РФ способна действовать «беспощадно», считают комментаторы. Некоторые обратили внимание на прямолинейный характер Путина, который заставляет российских противников ощущать на себе сдерживающие факторы. Подобный подход является дерзким, уверены китайцы.

«Меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Если вы нападаете на меня, получите по полной» — вот модель, которой Россия следует. Весьма сильно!» — считает один из читателей.

Жители Болгарии ранее также восхитились словами Путина и на примере Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера напомнили, как Россия способна «выбивать зубы» противникам. Залог безопасности РФ кроется в развитии вооруженных сил, передает слова Путина RT.