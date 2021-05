В сирийском Алеппо возобновила работу офтальмологическая больница

Алеппо, 22 мая. Офтальмологическая больница возобновила работу на севере населенного пункта Алеппо. С 2012 по 2016 годы в ее здании размещался совет шариата террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (ныне «Хайят Тахрир аш-Шам»1, обе организации запрещены в РФ).

На торжественной церемонии открытия присутствовал министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Гобаш.

Отреставрированные помещения снабжены современным медицинским оборудованием. Больница имеет лекционный зал, специализированные отделения для лечения глаз (от общего до лазерной хирургии) и станцию скорой помощи. Здание состоит из двух этажей общей площадью 1800 квадратных метров, на которых размещены 25 больничных коек.

При этом в больнице до сих пор присутствуют решетчатые камеры, где исламисты содержали арестованных. В период нахождения под контролем террористов подвал здания был переоборудован в тюрьму. Здесь содержались противники движения, которые предавались быстрому суду по законам шариата. Кроме того, некоторые помещения использовались для пыток. В будущем планируется ликвидация данных следов пребывания радикальной исламистской группировки и переоборудование этих мест для нужд лечебного учреждения.

Behind the News: Syrian activist describes torture by Jabhat al-Nusrahttp://t.co/ZpPIGBTnml#Syria #Nusra pic.twitter.com/6HgUwzA1Ak