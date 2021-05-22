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Лодку без вести пропавших рыбаков нашли на Сахалине
12:27
Политика
Политолог Корнилов прокомментировал заявления России по отношению к Медведчуку
12:27
Происшествия
По факту схода 19 вагонов с рельс в Карелии возбуждено уголовное дело
12:25
Армия
Полковник Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом
12:23
Политика
Мишустин рассказал о планах по автоматизации оказания госуслуг в России
12:22
Армия
Крупный немецкий производитель боевых БПЛА прекратил существование
12:21
Общество
В России не планируют делать образование полностью дистанционным
12:18
Шоу-бизнес
Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки
12:18
Общество
Мишустин назвал самые перспективные сферы для научного прорыва в России
12:15
Армия
Специалисты подразделений ВС РФ пройдут подготовку по выживанию в горах КБР
12:15
Общество
В Минобрнауки призвали усилить воспитательную и психологическую работу в школах
12:14
Технологии
Премьер-министр РФ указал на уникальность российского самолета МС-21
12:10
Экономика
Мишустин оценил развитие российского авиастроения
12:10
Спорт
Трофей чемпионата Европы по футболу привезли в Санкт-Петербург
12:08
Армия
Полковник Баранец рассказал о российском оружии будущего
12:08
Шоу-бизнес
Никита Ефремов заявил об огромном количестве обид на отца
12:07
Украина
Сторонники преступника-националиста Стерненко нашли русский след в судебном процессе
12:07
Политика
Постпред РФ при ООН назвал значительным прогресс в ливийском урегулировании
12:04
Общество
Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин в мире
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В сирийском Алеппо возобновила работу офтальмологическая больница

  /   Обновлено: 22 мая 2021 11:32
Новости Сирии
В сирийском Алеппо возобновила работу офтальмологическая больница
Федеральное агентство новостей  / 

Алеппо, 22 мая. Офтальмологическая больница возобновила работу на севере населенного пункта Алеппо. С 2012 по 2016 годы в ее здании размещался совет шариата террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (ныне «Хайят Тахрир аш-Шам»1, обе организации запрещены в РФ).

На торжественной церемонии открытия присутствовал министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Гобаш.

Отреставрированные помещения снабжены современным медицинским оборудованием. Больница имеет лекционный зал, специализированные отделения для лечения глаз (от общего до лазерной хирургии) и станцию скорой помощи. Здание состоит из двух этажей общей площадью 1800 квадратных метров, на которых размещены 25 больничных коек.

При этом в больнице до сих пор присутствуют решетчатые камеры, где исламисты содержали арестованных. В период нахождения под контролем террористов подвал здания был переоборудован в тюрьму. Здесь содержались противники движения, которые предавались быстрому суду по законам шариата. Кроме того, некоторые помещения использовались для пыток. В будущем планируется ликвидация данных следов пребывания радикальной исламистской группировки и переоборудование этих мест для нужд лечебного учреждения.

Инфраструктура Алеппо серьезно пострадала в результате в годы войны из-за действий незаконных вооруженных формирований и террористов. Город был освобожден вооруженными силами Сирии в 2016 году, после чего правительство приступило к восстановлению жизнеобеспечивающих систем, а также социальной инфраструктуры

1 Организация запрещена на территории РФ.

сирия больница репортаж
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Все новости / Новости Сирии / В сирийском Алеппо возобновила работу офтальмологическая больница
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