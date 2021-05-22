Суд вынес приговор саратовцу, жестоко убившему собственного отца

Саратов, 22 мая. Суд Кировского района вынес приговор 36-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в убийстве собственного отца двумя ударами ножа и проведет восемь с половиной лет в колонии строгого режима.

«Как известно из открытых источников, конфликт разгорелся из-за того, что обвиняемый часто употреблял спиртное. Поэтому здесь налицо традиционная «бытовая поножовщина». Срок достаточно серьезный, но, как правило, в таких ситуациях судьи редко проявляют снисхождение», — рассказал корреспонденту ФАН юридический консультант Валерий Трофимов.

Ранее суд вынес приговор 73-летнему жителю Саратова, растлевавшему своих внучек. Мужчина полностью признал вину.