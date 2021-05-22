Цены на красную икру в России поднялись до десятилетнего рекорда

Москва, 22 мая. За минувший год цены на красную икру выросли как минимум на 30% и достигли десятилетнего максимума, следует из данных Росстата.

В минувшем апреле килограмм деликатеса в рознице стоил в среднем 4,7 тыс. руб., что стало рекордом с 2011 года. Красная икра начала расти в цене в июне прошлого года и в ноябре преодолела уровень в 4 тыс. рублей за килограмм, побив рекорд августа 2018 года — 3,9 тыс. руб. Однако цены могут пойти вниз уже в июне с появлением на рынке нового улова, пишет РБК.

Глава Министерства рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский ранее спрогнозировал высокий улов в ходе путины 2021 года. По данным чиновника, рыболовы могут добыть около 350 тысяч тонн лососевых.

Одной из причин подорожания продуктов по всему мире могло стать производство растительного топлива. Для него начали активно закупать бобы, кукурузу и другие продукты сельского хозяйства, пишет «ФедералПресс».