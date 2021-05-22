Навык создания видеороликов пригодится для развития бизнеса и продвижения личного бренда. А еще он может стать основой хобби, которое способно «вырасти» в полноценную профессию и обеспечить возможность хорошего заработка.

С чего начать уже сегодня, чтобы завтра создавать классные ролики для Instagram или вести свой канал на YouTube? Как делать монтаж видео своими руками? И какие программы для этого можно использовать? На эти вопросы журналисту ФАН ответила режиссер монтажа рекламного видео Анжелика Искра.

из личного архива Анжелики Искры /

Монтаж видео на ПК без обучения

Чтобы освоить навыки видеомонтажа, не обязательно учиться в университете или колледже. Сегодня есть возможность изучить их самостоятельно, руководствуясь опытом блогеров и профессионалов, выкладывающих в Сеть обучающие видео. Такие видеоуроки бесплатны, с их помощью можно изучить как азы монтажа, так и углубиться в его «детали».

Другой вариант самостоятельного обучения ― освоение программ и приложений для монтажа видео. Многие из них предлагают руководство для пользователя с описанием основных функций и возможностей или пакет бесплатных видеоуроков. Туториал одной программы вряд ли будет актуален для другой, однако он создаст базу ценных знаний, на которой можно совершенствовать и развивать свое мастерство.

«Учиться приходится опытным путем, — отмечает режиссер монтажа рекламного видео Анжелика Искра. — Если делать это в какой-то программе, придется потратить куда больше времени, чем на специализированных курсах. Качественные программные продукты обладают большим набором функций, и на первых порах невозможно понять, какие из них важны, а какие второстепенны. Чтобы сэкономить время, а также если самостоятельное изучение новой информации создает трудности, есть смысл пройти обучение. На курсах дают базовый набор инструментов, который понадобится для работы».

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Что нужно для монтажа видео онлайн или на ПК

Для обучения потребуются усидчивость и желание освоить этот вид деятельности. Ошибкой будет считать, что заниматься видеомонтажом нужно, так как это престижно или прибыльно. Если процесс не доставляет удовольствия, а у человека нет зрительного восприятия материала, хороших результатов ждать не стоит.

«Вам должно нравиться не только снимать, но и наблюдать за происходящим вокруг, — уточняет Анжелика Искра. — Видеомонтажер — это не технический специалист, а в первую очередь созерцатель и творец. И его работа — это не просто склейка видео из отдельных «кусочков», а способность передать зрителю идею, мысль или эмоцию посредством видеоряда».

Также понадобятся технические приспособления.

Компьютер. Он должен быть мощным, так как лучшие программы для монтажа видео ― достаточно «тяжелые» и требовательные к ресурсам ПК. Если он слабенький, а аппаратная «начинка» рассчитана только на работу с пакетом простых офисных программ, монтировать ролики не получится. Программы будут «виснуть», а процесс будет занимать слишком много времени.

Программа для монтажа видео. Это может быть единственное программное решение или несколько приложений, каждое из которых будет использоваться для своей цели. Важно, чтобы интерфейс ПО был удобным и интуитивно понятным.

Высокоскоростной интернет. Он необходим, чтобы использовать онлайн-инструменты, быстро загружать и выгружать объемные видеофайлы.

«В начале обучения нужно ставить перед собой четкие цели, ― советует Анжелика Искра. ― Не пытайтесь сразу объять необъятное. Куда полезнее будет решить, какой именно ролик вы хотите подготовить. И уже понимая задачу, вы сможете целенаправленно двигаться к ее решению».

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Как выбрать программу для монтажа видео

На первом этапе можно попробовать воспользоваться ресурсами, которые предустановлены на компьютере или телефоне. Они обладают ограниченным количеством функций и подходят для самых простых задач. С их помощью можно подрезать видео, переставить кадры местами или наложить музыку. Полноценный монтаж выполнить не получится, но зато удастся понять, нравится ли вам этот процесс и хочется ли в нем совершенствоваться.

«В основном все программы для видеомонтажа платные, — отмечает Анжелика Искра. — Стоимость их разная. Приложения для монтажа видео на телефоне обычно дешевле, купить годовую подписку можно за тысячу рублей. Полноценные решения для ПК будут стоить дороже, так как их возможности куда шире. Годовая подписка может обойтись в 10–16 тысяч рублей».

При выборе программы стоит воспользоваться бесплатным пробным периодом. Как правило, он составляет 7–15 дней, в течение которого можно понять, удобен ли интерфейс, подходит ли вам это решение. Важно учитывать, что профессиональное программное обеспечение может быть разработано под определенный вид операционной системы. Есть программы, предназначенные для установки только на MacOS, а есть такие, которые предлагают версии для операционной системы Windows.

Бесплатные программы для монтажа видео

По словам эксперта, полноценных бесплатных программ для видеомонтажа не существует. Все представленные на «рынке» программного обеспечения или обладают ограниченными функциями, или навязывают пользователю неудобные условия работы. Для них характерны:

отсутствие или ограниченные возможности использования встроенных плагинов;

обязательное наложение водяного знака;

невозможность сохранить файл в нужном расширении;

фоновая реклама;

сложный или недостаточно логичный интерфейс.

«Бесплатные программы нельзя считать полноценными монтажными решениями, — комментирует Анжелика Искра. — Это скорее видеокодеки, декодеры, в которых можно подрезать видео по началу и концу, кодировать его, наложить на него какой-то фильтр или эффект. Но качественный монтаж в таком приложении сделать не получится. Ни в одной из таких программ не будет важных для видеомонтажера функций, например, соединения между собой различных кусков видео, графики и звуков, возможности сочетать их между собой, а также функции стабилизации изображения, если картинка «трясется», и других возможностей».

Но бесплатные версии вполне подойдут для тех, кто не планирует работать с видеомонтажом профессионально, а готов довольствоваться простым набором инструментов. Их можно применять для подготовки примитивных роликов, простеньких склеек отдельных кадров, например, для разнообразия контента личного блога.

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Рейтинг лучших программ для монтажа видео

Руководствуясь советами эксперта, мы подготовили топ программ для монтажа видео на русском языке. В него вошли платные профессиональные решения и бесплатные версии, которые можно скачать на официальных сайтах разработчиков.

Adobe Premiere

Профессиональный программный продукт с версиями для macOS+Windows. Стал самым массовым среди профессионалов, так как предлагает большой пакет возможностей для работы с видео. Поддерживает разрешение 4К и выше, позволяет работать с файлами в огромном количестве форматов, обрабатывать и корректировать материал в реальном времени, использовать возможности внушительной библиотеки фильтров и эффектов.

Программа платная, но есть бесплатный тестовый период. По мнению Анжелики Искры, планируя работать в сфере монтажа профессионально, начинать обучение стоит именно с нее, чтобы в дальнейшем не пришлось «переучиваться» на другой интерфейс. Обилие ее возможностей может испугать новичка, но по мере роста профессионализма сложные на первый взгляд функции окажутся полезными и востребованными. Работать можно в англоязычной или русифицированной версии.

Final Cut X

Еще один профессиональный продукт, представленный в платной версии и только для операционной системы macOS. Ранее он был ориентирован лишь на профессионалов отрасли, но в последнем обновлении получил целый спектр функций, которые сделали его более дружелюбным и понятным для новичков.

Интерфейс окажется логичным для каждого, кто ранее пользовался любым приложением для видеомонтажа. Программа включает эффекты, множественные фильтры для обработки и улучшения качества видео.

DaVinci Resolve

Одно из немногих приложений для монтажа видео, которые можно установить на ПК и использовать бесплатно. Оно подходит как для макбуков, так и компьютеров на операционной системе Windows. По словам Анжелики Искры, программа хороша для первого знакомства с видеомонтажом и позволяет выполнять простые действия, которые требуются новичку. Например, делать склейки кадров, корректировать цвет, накладывать визуальные эффекты и обрабатывать звук.

Интерфейс прост и понятен, разобраться с ним не составит труда, а ознакомившись с бесплатными видеоуроками, можно быстро получить необходимые навыки для работы. Много полезной информации и обучающего видео представлено на официальном сайте разработчика.

pixabay.com /

InShot

Мобильный видеоредактор с русифицированным интерфейсом, предназначенный для создания роликов для соцсетей. Программа платная, но ее стоимость доступна, а возможности куда шире, чем у большинства мобильных приложений. Она поддерживает большинство популярных видеоформатов, предлагает большой набор фильтров и эффектов, позволяет обрезать видео по длине и ширине, комбинировать «отрезки», работать с музыкой, менять скорость видеопотока.

«Монтировать на телефоне не очень удобно, — уточняет Анжелика Искра. — Но если научиться делать это на компьютере, то потом и на телефоне создание небольших роликов не составит труда. Мобильные приложения дешевле, чем для ПК, но любое из них, даже бесплатное, нужно тестировать, чтобы понять, удобно ли им пользоваться».

Wondershare Filmora

Программа для установки на ПК, у которой есть бесплатная и платная версии. В бесплатной можно попробовать ее возможности: научиться редактировать видеоряд с помощью интуитивно понятных инструментов, работать с музыкой и цветом, использовать сочетания клавиш для экономии времени. В наборе возможностей есть пакет видеоэффектов: творческих переходов, фильтров и заголовков, а также опции замены фона, управления скоростью.

Программный продукт ориентирован на создание креативных любительских роликов для соцсетей и личных блогов. Он может стать первой хорошей ступенькой в освоении навыков видеомонтажа, после чего будет легче адаптироваться к работе с профессиональными решениями.

Киностудия Windows Live

В пакете стандартных программ Windows предлагается видеоредактор, предназначенный для использования людьми без навыков видеомонтажа. Изначально это была программа Windows Movie Maker, через некоторое время ее заменила программа Киностудия Windows Live. Она обладает максимально простым интерфейсом, позволяет выполнять простые действия по редактированию видео и компоновать ролики из фотографий.

Разработчики не скрывают, что это решение нацелено на простейшее создание и редактирование видео, а потому в пакете возможностей представлены лишь функции удаления кадров, упорядочивания фрагментов видео, добавления звуковых дорожек и текстовых примечаний. В последнем обновлении Windows видеоредактор заменен программой «Фотографии», в которой можно работать как с фото, так и видеорядом.