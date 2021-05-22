Comedy Club спародировал шоу «Маска» и пригласил Киркорова на роль Павлина

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22 мая 11:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:00
Общество
Платить будут все, кроме США: Вассерман о новом мировом налоге
10:59
Спорт
Арсен Захарян не полетел со сборной России в Австрию из-за заболевания
10:57
Армия
В Италии рассказали, как эффектный маневр Су-27 предотвратил провокацию ВВС США
10:57
Общество
Сколько будет стоить отдых в Крыму, если взять билеты и вылететь уже через три дня
10:57
Общество
Для любителей и профи: топ лучших программ для монтажа видео в 2021 году
10:56
Общество
Это ужасное чувство вины: почему оно возникает и как от него избавиться
10:55
Шоу-бизнес
Сябитова объяснила, почему отказалась от занятий сексом
10:55
Происшествия
В Красноярске организовали проверку после обнаружения масляного пятна на Теплой речке
10:49
Общество
Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа туристов из России до 31 мая
10:48
Политика
Политолог Марков рассказал о попытках Зеленского установить систему личной власти
10:46
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал о сбывшемся предсказании Ванги
10:46
Общество
Аллергики оказались более восприимчивы к коронавирусу в период цветения
10:43
Общество
Российские ученые выявили более 13 тысяч мутаций коронавируса в стране
10:43
Армия
СМИ представили список самых фантастических военных разработок России
10:41
Шоу-бизнес
Лоза считает моветоном реакцию россиян на слова Майкова о «быдле»
10:40
Общество
Россиянам рассказали, какие страны принимают привившихся «Спутником V» туристов
10:38
Происшествия
Тренер по фигурному катанию выстрелил в голову москвичке
10:37
Происшествия
Автобус с туристами опрокинулся на трассе в Новгородской области
10:37
Общество
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантов
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Происшествия
Лесной пожар к западу от Афин тушат третьи сутки
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Comedy Club спародировал шоу «Маска» и пригласил Киркорова на роль Павлина

Шоу-бизнес
Comedy Club спародировал шоу «Маска» и пригласил Киркорова на роль Павлина
Prt Scr youtube.com  /  Филипп Киркоров

Москва, 22 мая. Резиденты Comedy Club спародировали проект НТВ «Маска» и пригласили Филиппа Киркорова на роль Павлина. «Судьи» пытались сделать вид, что не понимают, кто скрывается в костюме.

Несмотря на то, что второй сезон «Маски» уже завершился, шоу все еще активно обсуждают. Комики из Comedy Club тоже не смогли пройти мимо и показали зрителям стендап на эту тему. Тем более что звезда шоу на ТНТ Марина Кравец скрывалась под костюмом Солнца в новом сезоне «Маски», а завсегдатай Comedy Club Киркоров был членом жюри музыкальной передачи.

Король отечественной поп-сцены вышел к зрителям в костюме Павлина и спел песню «Цвет настроения синий». Члены жюри, в креслах которых восседали Марина Кравец, Гарик Харламов и Александр Ревва, делали вид, что не могут угадать исполнителя.

«У меня ни одной мысли, кто там может быть. Егор Крид?»;

«А вдруг это король эстрады? Великолепный и неподражаемый… Николай Басков»;

«Доминик Джокер», — посмеивались резиденты.

Павлин ловко парировал на все выпады в свой адрес и в итоге снял маску. Публика осыпала артиста громкими овациями, а Кравец заявила, что имела моральное право немного поиздеваться над Киркоровым.

За вторым сезоном проекта следили еще тщательнее, чем за первым. Многие звезды не отрывались от экранов, пытаясь разгадать героев «Маски». Например, певица Настя Каменских до последнего подозревала своего мужа Потапа в участии в проекте.

киркоров comedy club маска
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Все новости / Шоу-бизнес / Comedy Club спародировал шоу «Маска» и пригласил Киркорова на роль Павлина
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