Comedy Club спародировал шоу «Маска» и пригласил Киркорова на роль Павлина

Москва, 22 мая. Резиденты Comedy Club спародировали проект НТВ «Маска» и пригласили Филиппа Киркорова на роль Павлина. «Судьи» пытались сделать вид, что не понимают, кто скрывается в костюме.

Несмотря на то, что второй сезон «Маски» уже завершился, шоу все еще активно обсуждают. Комики из Comedy Club тоже не смогли пройти мимо и показали зрителям стендап на эту тему. Тем более что звезда шоу на ТНТ Марина Кравец скрывалась под костюмом Солнца в новом сезоне «Маски», а завсегдатай Comedy Club Киркоров был членом жюри музыкальной передачи.

Король отечественной поп-сцены вышел к зрителям в костюме Павлина и спел песню «Цвет настроения синий». Члены жюри, в креслах которых восседали Марина Кравец, Гарик Харламов и Александр Ревва, делали вид, что не могут угадать исполнителя.

«У меня ни одной мысли, кто там может быть. Егор Крид?»; «А вдруг это король эстрады? Великолепный и неподражаемый… Николай Басков»; «Доминик Джокер», — посмеивались резиденты.

Павлин ловко парировал на все выпады в свой адрес и в итоге снял маску. Публика осыпала артиста громкими овациями, а Кравец заявила, что имела моральное право немного поиздеваться над Киркоровым.

За вторым сезоном проекта следили еще тщательнее, чем за первым. Многие звезды не отрывались от экранов, пытаясь разгадать героев «Маски». Например, певица Настя Каменских до последнего подозревала своего мужа Потапа в участии в проекте.