Водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешеходов в Китае

Пекин, 22 мая. Автомобилист совершил наезд на группу людей на пешеходном переходе в городе Далянь, располагающемся в северо-восточной части Китая.

Инцидент случился в 11:47 по местному времени. Водитель легкового автомобиля черного цвета въехал в толпу пешеходов.

В результате происшествия погибли четыре человека. Еще трое пострадали. Виновного задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Екатеринбурге автомобилист сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавший скончался на месте.