В МЧС назвали число погибших в водоемах за май

Москва, 22 мая. Только за май текущего года в российских водоемах погибли 63 человека, из них 16 — дети, сообщили в МЧС.

С теми гражданами России, которые пренебрегают знаком «Купание запрещено», сотрудники ведомства при поддержке правоохранительных органов проводят профилактические беседы. При этом муниципальные власти имеют право привлекать к административной ответственности нарушителей.

Представители МЧС в холодных регионах страны, где погода пока еще не позволяет купаться местным жителям, также следят за ситуацией. Ежедневно спасатели будут выходить в акваторию, чтобы уберечь россиян от опасности и сохранить им жизнь.

Двое подростков утонули в Московской области, сообщало Федеральное агентство новостей. Один мальчик погиб в Дмитровском городском округе, второй — в Мытищах.