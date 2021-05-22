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Все новости
22 мая 11:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:00
Общество
Платить будут все, кроме США: Вассерман о новом мировом налоге
10:59
Спорт
Арсен Захарян не полетел со сборной России в Австрию из-за заболевания
10:57
Армия
В Италии рассказали, как эффектный маневр Су-27 предотвратил провокацию ВВС США
10:57
Общество
Сколько будет стоить отдых в Крыму, если взять билеты и вылететь уже через три дня
10:57
Общество
Для любителей и профи: топ лучших программ для монтажа видео в 2021 году
10:56
Общество
Это ужасное чувство вины: почему оно возникает и как от него избавиться
10:55
Шоу-бизнес
Сябитова объяснила, почему отказалась от занятий сексом
10:55
Происшествия
В Красноярске организовали проверку после обнаружения масляного пятна на Теплой речке
10:49
Общество
Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа туристов из России до 31 мая
10:48
Политика
Политолог Марков рассказал о попытках Зеленского установить систему личной власти
10:46
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал о сбывшемся предсказании Ванги
10:46
Общество
Аллергики оказались более восприимчивы к коронавирусу в период цветения
10:43
Общество
Российские ученые выявили более 13 тысяч мутаций коронавируса в стране
10:43
Армия
СМИ представили список самых фантастических военных разработок России
10:41
Шоу-бизнес
Лоза считает моветоном реакцию россиян на слова Майкова о «быдле»
10:40
Общество
Россиянам рассказали, какие страны принимают привившихся «Спутником V» туристов
10:38
Происшествия
Тренер по фигурному катанию выстрелил в голову москвичке
10:37
Происшествия
Автобус с туристами опрокинулся на трассе в Новгородской области
10:37
Общество
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантов
10:33
Происшествия
Лесной пожар к западу от Афин тушат третьи сутки
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В Японии выяснили, как долго действуют антитела к новым штаммам коронавируса

Общество
В Японии выяснили, как долго действуют антитела к новым штаммам коронавируса
pixabay.com

Токио, 22 мая. Срок, за который из организма человека исчезают антитела к новым штаммам коронавируса, назвали ученые из Университета Йокогамы.

Исследование, благодаря которому удалось определить время исчезновения антител, проводилось с участием 250 человек в возрасте от 21 года до 78 лет, поделились японские ученые. Все пациенты перенесли коронавирусную инфекцию с февраля по апрель 2020 года. В течение шести месяцев высокий показатель антител присутствовал у 97% переболевших в легкой форме.

Выяснилось, что приобретенная защита не способна бороться с новыми штаммами коронавируса. Согласно информации японских специалистов, у 68% перенесших COVID-19 бессимптомно или в легкой форме к южноафриканскому штамму антитела будут отсутствовать через полгода. В случае с индийским штаммом — у 75%. По мнению японских ученых, важно проходить вакцинацию от коронавируса при распространении новых штаммов.

Американские специалисты выявили новый тип коронавируса, который человек может подхватить от домашних животных. Как сообщалось ранее, эксперты провели исследование с участием жителей Малайзии.

ученые коронавирус covid19
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Все новости / Общество / В Японии выяснили, как долго действуют антитела к новым штаммам коронавируса
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