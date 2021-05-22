В Японии выяснили, как долго действуют антитела к новым штаммам коронавируса

Токио, 22 мая. Срок, за который из организма человека исчезают антитела к новым штаммам коронавируса, назвали ученые из Университета Йокогамы.

Исследование, благодаря которому удалось определить время исчезновения антител, проводилось с участием 250 человек в возрасте от 21 года до 78 лет, поделились японские ученые. Все пациенты перенесли коронавирусную инфекцию с февраля по апрель 2020 года. В течение шести месяцев высокий показатель антител присутствовал у 97% переболевших в легкой форме.

Выяснилось, что приобретенная защита не способна бороться с новыми штаммами коронавируса. Согласно информации японских специалистов, у 68% перенесших COVID-19 бессимптомно или в легкой форме к южноафриканскому штамму антитела будут отсутствовать через полгода. В случае с индийским штаммом — у 75%. По мнению японских ученых, важно проходить вакцинацию от коронавируса при распространении новых штаммов.

Американские специалисты выявили новый тип коронавируса, который человек может подхватить от домашних животных. Как сообщалось ранее, эксперты провели исследование с участием жителей Малайзии.