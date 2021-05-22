Спасение утопающих отрепетировали на водно-спасательном многоборье в Петербурге

Один неаккуратный вдох или волна в любом водоеме — и человек может захлебнуться. В реальной жизни тонущий еще и способен утащить за собой на дно того, кто попытается его спасти. Для того, чтобы трагических ситуаций было как можно меньше, проходят соревнования по водно-спасательному многоборью.

21 мая спасатели и пловцы собрались в бассейне спортивного комплекса «Плавательный», чтобы продемонстрировать навыки транспортировки утопающих.

«Сегодня у нас проходят дистанции, которые максимально приближены к реальным условиям: транспортировка манекена — в жизни приходится транспортировать человека, здесь — манекен. Он достаточно тяжелый, даже тяжелее, чем человек. Плавание с препятствиями, когда нужно проплывать под препятствием. В жизни так же нужно нырять за человеком, брать его», — пояснил начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Александр Зуев.

На дне бассейна в ожидании помощи, лежит манекен. Его вес приближен к весу некрупного человека — около 50 кг. Задача спасателя — поднять утонувшего со дна и транспортировать его на бортик. Также нужно следить за лицом манекена: оно всегда должно выступать над водой. Держать человека надо не за шею, а за подбородок, чтобы он мог дышать. А работать придется только одной рукой. Нюансов много, но именно они помогут сохранить кому-то жизнь.

«Эти соревнования тебе помогают быть готовым психологически к тому, что будет тяжело тащить человека и не бросать его в воде, что бы ни случилось», — рассказал младший спасатель ВОСВОД Александр Данилов.

Александру уже приходилось спасать человека. Он отмечает, что настоящий утопающий может вести себя неадекватно, хватать за волосы и вырываться. Важной работой спасателя в этот момент становится задача успокоить человека и только после этого приступать к спасательным действиям. Миссия таких соревнований и состоит в том, чтобы каждый гражданин знал культуру безопасного поведения на воде, а в случае опасности — не допустил трагедии.