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«Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования
12:29
Происшествия
Лодку без вести пропавших рыбаков нашли на Сахалине
12:27
Политика
Политолог Корнилов прокомментировал заявления России по отношению к Медведчуку
12:27
Происшествия
По факту схода 19 вагонов с рельс в Карелии возбуждено уголовное дело
12:25
Армия
Полковник Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом
12:23
Политика
Мишустин рассказал о планах по автоматизации оказания госуслуг в России
12:22
Армия
Крупный немецкий производитель боевых БПЛА прекратил существование
12:21
Общество
В России не планируют делать образование полностью дистанционным
12:18
Шоу-бизнес
Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки
12:18
Общество
Мишустин назвал самые перспективные сферы для научного прорыва в России
12:15
Армия
Специалисты подразделений ВС РФ пройдут подготовку по выживанию в горах КБР
12:15
Общество
В Минобрнауки призвали усилить воспитательную и психологическую работу в школах
12:14
Технологии
Премьер-министр РФ указал на уникальность российского самолета МС-21
12:10
Экономика
Мишустин оценил развитие российского авиастроения
12:10
Спорт
Трофей чемпионата Европы по футболу привезли в Санкт-Петербург
12:08
Армия
Полковник Баранец рассказал о российском оружии будущего
12:08
Шоу-бизнес
Никита Ефремов заявил об огромном количестве обид на отца
12:07
Украина
Сторонники преступника-националиста Стерненко нашли русский след в судебном процессе
12:07
Политика
Постпред РФ при ООН назвал значительным прогресс в ливийском урегулировании
12:04
Общество
Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин в мире
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Спасение утопающих отрепетировали на водно-спасательном многоборье в Петербурге

ФАН-ТВ
Спасение утопающих отрепетировали на водно-спасательном многоборье в Петербурге

Один неаккуратный вдох или волна в любом водоеме — и человек может захлебнуться. В реальной жизни тонущий еще и способен утащить за собой на дно того, кто попытается его спасти. Для того, чтобы трагических ситуаций было как можно меньше, проходят соревнования по водно-спасательному многоборью.

21 мая спасатели и пловцы собрались в бассейне спортивного комплекса «Плавательный», чтобы продемонстрировать навыки транспортировки утопающих.

«Сегодня у нас проходят дистанции, которые максимально приближены к реальным условиям: транспортировка манекена — в жизни приходится транспортировать человека, здесь — манекен. Он достаточно тяжелый, даже тяжелее, чем человек. Плавание с препятствиями, когда нужно проплывать под препятствием. В жизни так же нужно нырять за человеком, брать его», — пояснил начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Александр Зуев.

На дне бассейна в ожидании помощи, лежит манекен. Его вес приближен к весу некрупного человека — около 50 кг. Задача спасателя — поднять утонувшего со дна и транспортировать его на бортик. Также нужно следить за лицом манекена: оно всегда должно выступать над водой. Держать человека надо не за шею, а за подбородок, чтобы он мог дышать. А работать придется только одной рукой. Нюансов много, но именно они помогут сохранить кому-то жизнь.

«Эти соревнования тебе помогают быть готовым психологически к тому, что будет тяжело тащить человека и не бросать его в воде, что бы ни случилось», — рассказал младший спасатель ВОСВОД Александр Данилов.

Александру уже приходилось спасать человека. Он отмечает, что настоящий утопающий может вести себя неадекватно, хватать за волосы и вырываться. Важной работой спасателя в этот момент становится задача успокоить человека и только после этого приступать к спасательным действиям. Миссия таких соревнований и состоит в том, чтобы каждый гражданин знал культуру безопасного поведения на воде, а в случае опасности — не допустил трагедии.

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