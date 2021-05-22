«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского

В последнее время президент Украины Владимир Зеленский находится в агонии, поэтому пытается всеми законными и незаконными способами спасти свой рейтинг. Об этом в интервью ФАН рассказал заслуженный юрист Украины, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Украинский глава ввел в действие решение СНБО о бессрочном продлении масштабных санкций против российских физических и юридических лиц. Соответствующий указ опубликован на сайте президента 21 мая.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте.

Всего в список попали 138 российских и украинских юридических лиц, среди которых главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также глава Крыма Сергей Аксенов.

ФБА «Экономика сегодня» /

Санкции включают блокировку активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Отмечается, что они носят бессрочный характер.

Помимо этого, специальные экономические меры президент продлил в том числе против ряда СМИ, в частности, МИА «Россия сегодня», НТВ, Первого канала, ВГТРК, телерадиокомпании Вооруженных сил РФ «Звезда», Общественного телевидения России, газеты «Московский комсомолец» и других.

Бывший депутат Рады Владимир Олейник в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, что украинские власти на этом не остановятся. По его словам, Киев уже подготовил список, людей из которого заочно приговорят и объявят в международный розыск.

«Зеленский не считает Донбасс стороной переговорного процесса. Тем более что ему американцы не дадут сесть за один стол переговоров с главами ДНР и ЛНР. Это очевидно. Ухудшает ли такими действиями Зеленский ситуацию? Нет. Он изначально занимает такую позицию по указанию своих кураторов. Санкции — еще не все. Ранее Зеленский подписал закон, который упрощает заочное осуждение. Поэтому многим — я уже знаю этот список — нужно готовиться к тому, что будут вынесены приговоры без участия этих лиц в судебном процессе. Если раньше, чтобы начать заочное осуждение, необходимо было объявить человека в международный или межгосударственный розыск, то сегодня эта норма больше не действует. Тем более Интерпол отказывается объявлять в розыск людей по политическим мотивам. Теперь будут выноситься заочные приговоры, их начнут разыскивать по всему миру. В список попали лица, причастные к событиям 2014 года: все бывшее руководство Украины, куда вошел также экс-президент Виктор Янукович, участники событий в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР, власти Крыма, ну и российские военные (в списке есть даже генералы)», — сказал политик.

Федеральное агентство новостей / Владимир Карпухин

Владимир Олейник считает, что киевские власти начали откровенно преследовать оппозицию под предлогом борьбы с олигархами.

«Кроме того, Зеленский сегодня преследует украинскую оппозицию. Так, например, без участия народного депутата Рады Тараса Козака против него проводятся процессуальные действия. Кроме того, суд дал согласие на его арест, несмотря на то, что он находится вне пределов Украины. Им плевать на это. Вот и апелляционный суд не поддержал ходатайство Виктора Медведчука по поводу того, что нет оснований для домашнего ареста. Киевские власти будут двигаться в этом направлении и дальше. Теперь есть приговор, который как-то нужно отменять. Виновен или невиновен — это один вопрос, но когда есть реальное дело, то попробуй доказать обратное. А кому это можно доказать? Украинской власти, где нет закона? Зеленский ранее сказал, что Медведчук — враг. А как судьям принимать решения? Если бы судьи встали на сторону закона и освободили от домашнего ареста Медведчука, то они бы стали врагами для Зеленского», — указал он.

facebook.com / sluga95

Собеседник ФАН считает, что Владимир Зеленский проводит такую агрессивную внутреннюю политику лишь с одной целью — поднять свой рейтинг. Эти действия Олейник назвал агонией и заявил, что «зеленый шарик» все равно сдуется.

«Напомню, что в январе 2021 года рейтинг Зеленского находился на уровне 20%. Сегодня — где-то 28%. Произошел рост рейтинга за счет закрытия каналов, а также на фоне его заявлений по поводу борьбы с олигархами. Несмотря на это, зеленый шарик и дальше будет только сдуваться. Но киевские власти пойдут дальше — будут приговоры. А это уже более серьезно. В какую страну ни поедешь, везде работает Интерпол. Я, например, считаю, что это агония. От бессилия они могут сделать все что угодно — санкции, приговоры. Все равно это для них плохо закончится. Каким судом судят, таким и судимы будут. Вы увидите, как против них новая, нормальная власть будет принимать такие же решения. Они будут кричать, что, мол, не по закону. Но вы же ведь так судили? Вот к вам и прилетит этот бумеранг», — резюмировал экс-депутат Рады.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что бывший вице-премьер Украины назвал ложь фирменным стилем президента Владимира Зеленского.