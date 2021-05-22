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22 мая 11:03
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новостей
11:00
Общество
Платить будут все, кроме США: Вассерман о новом мировом налоге
10:59
Спорт
Арсен Захарян не полетел со сборной России в Австрию из-за заболевания
10:57
Армия
В Италии рассказали, как эффектный маневр Су-27 предотвратил провокацию ВВС США
10:57
Общество
Сколько будет стоить отдых в Крыму, если взять билеты и вылететь уже через три дня
10:57
Общество
Для любителей и профи: топ лучших программ для монтажа видео в 2021 году
10:56
Общество
Это ужасное чувство вины: почему оно возникает и как от него избавиться
10:55
Шоу-бизнес
Сябитова объяснила, почему отказалась от занятий сексом
10:55
Происшествия
В Красноярске организовали проверку после обнаружения масляного пятна на Теплой речке
10:49
Общество
Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа туристов из России до 31 мая
10:48
Политика
Политолог Марков рассказал о попытках Зеленского установить систему личной власти
10:46
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал о сбывшемся предсказании Ванги
10:46
Общество
Аллергики оказались более восприимчивы к коронавирусу в период цветения
10:43
Общество
Российские ученые выявили более 13 тысяч мутаций коронавируса в стране
10:43
Армия
СМИ представили список самых фантастических военных разработок России
10:41
Шоу-бизнес
Лоза считает моветоном реакцию россиян на слова Майкова о «быдле»
10:40
Общество
Россиянам рассказали, какие страны принимают привившихся «Спутником V» туристов
10:38
Происшествия
Тренер по фигурному катанию выстрелил в голову москвичке
10:37
Происшествия
Автобус с туристами опрокинулся на трассе в Новгородской области
10:37
Общество
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантов
10:33
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После вмешательства уральской прокуратуры с вертолета Ми-8 сняли поддельные детали

  /   Обновлено: 22 мая 2021 09:55
Происшествия
После вмешательства уральской прокуратуры с вертолета Ми-8 сняли поддельные детали
Global Look Press  /  MOD Russia

Екатеринбург, 22 мая. Уголовное дело возбудили по факту подделки документов на детали к вертолету Ми-8. Следственные мероприятия начались после проверки Сургутской транспортной прокуратуры.

Неустановленное лицо внесло в официальные документы — паспорт авиационных изделий вертолета Ми-8 — недостоверные сведения о качестве двух неаутентичных компонентов. Речь идет о рычажной амортизационной стойке переднего шасси и карданном вале привода вентилятора. На момент проверки воздушное судно, которое принадлежит ОАО «ЮТэйр – Вертолетные услуги», находилось на техническом обслуживании и не эксплуатировалось.

После проверки детали как контрафакт сняли с вертолета. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка документов». Ведется расследование.

урал вертолет документы подделка
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Все новости / Происшествия / После вмешательства уральской прокуратуры с вертолета Ми-8 сняли поддельные детали
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