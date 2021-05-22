После вмешательства уральской прокуратуры с вертолета Ми-8 сняли поддельные детали

Екатеринбург, 22 мая. Уголовное дело возбудили по факту подделки документов на детали к вертолету Ми-8. Следственные мероприятия начались после проверки Сургутской транспортной прокуратуры.

Неустановленное лицо внесло в официальные документы — паспорт авиационных изделий вертолета Ми-8 — недостоверные сведения о качестве двух неаутентичных компонентов. Речь идет о рычажной амортизационной стойке переднего шасси и карданном вале привода вентилятора. На момент проверки воздушное судно, которое принадлежит ОАО «ЮТэйр – Вертолетные услуги», находилось на техническом обслуживании и не эксплуатировалось.

После проверки детали как контрафакт сняли с вертолета. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка документов». Ведется расследование.