Россиянам перечислили самые востребованные профессии будущего

Москва, 22 мая. Профессиями будущего в России станут специалисты в сфере IT и инженеры, уверена зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова.

Также очень востребованными будут радиоэлектронщики. Дело в том, что на российских предприятиях ведется активное внедрение робототехники, пояснила Кабанова.

«Обслуживающий персонал для нее будет востребован — например, будут же у нас беспилотные поезда в метро, которые требуют обслуживания», — рассказала она в беседе с URA.RU.

Кроме того, останется актуальной и профессия строителя. По мнению зампреда, в России есть острая нехватка специалистов из этой области. В то же время для IT-специалистов российские работодатели уже начали создавать комфортные условия и предлагать достойную заработную плату, заключила Кабанова.

Несмотря на пандемию коронавируса, россияне смогли найти поводы для радости на работе. Согласно результатам опроса, почти 10% респондентов назвали лучшим моментом в рабочем процессе день получения премии.