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22 мая 11:03
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новостей
11:00
Общество
Платить будут все, кроме США: Вассерман о новом мировом налоге
10:59
Спорт
Арсен Захарян не полетел со сборной России в Австрию из-за заболевания
10:57
Армия
В Италии рассказали, как эффектный маневр Су-27 предотвратил провокацию ВВС США
10:57
Общество
Сколько будет стоить отдых в Крыму, если взять билеты и вылететь уже через три дня
10:57
Общество
Для любителей и профи: топ лучших программ для монтажа видео в 2021 году
10:56
Общество
Это ужасное чувство вины: почему оно возникает и как от него избавиться
10:55
Шоу-бизнес
Сябитова объяснила, почему отказалась от занятий сексом
10:55
Происшествия
В Красноярске организовали проверку после обнаружения масляного пятна на Теплой речке
10:49
Общество
Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа туристов из России до 31 мая
10:48
Политика
Политолог Марков рассказал о попытках Зеленского установить систему личной власти
10:46
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал о сбывшемся предсказании Ванги
10:46
Общество
Аллергики оказались более восприимчивы к коронавирусу в период цветения
10:43
Общество
Российские ученые выявили более 13 тысяч мутаций коронавируса в стране
10:43
Армия
СМИ представили список самых фантастических военных разработок России
10:41
Шоу-бизнес
Лоза считает моветоном реакцию россиян на слова Майкова о «быдле»
10:40
Общество
Россиянам рассказали, какие страны принимают привившихся «Спутником V» туристов
10:38
Происшествия
Тренер по фигурному катанию выстрелил в голову москвичке
10:37
Происшествия
Автобус с туристами опрокинулся на трассе в Новгородской области
10:37
Общество
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10:33
Происшествия
Лесной пожар к западу от Афин тушат третьи сутки
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После начала вакцинации в мире появилось девять новых миллиардеров

Экономика
После начала вакцинации в мире появилось девять новых миллиардеров
Невские Новости

Вашингтон, 22 мая. Фармацевтические компании на Западе принесли миллиардные заработки своим руководителям за время пандемии. Прибыль, полученная от вакцины, создала девять новых миллиардеров.

Двое из этих людей — директора фармацевтической компании Moderna Стефан Бансел и Угур Сашин. Состояние каждого из них приблизительно оценивается в 4 миллиарда долларов. Остальные семеро — китайские инвесторы той же фирмы.

«Эти вакцины финансировались за счет государственных средств и должны быть глобальным общественным благом, а не возможностью получения частной прибыли», — комментирует ситуацию менеджер по политике здравоохранения Oxfam Энн Марриотт.

По ее подсчетам, на доходы, которые получили директора Moderna, можно вакцинировать 780 миллионов человек в развивающихся странах. Она полагает, что такое распределение средств стало возможно из-за фактической монополизации рынка вакцин.

Вирусолог из Бельгии ранее сравнил эффективность вакцины Moderna и российского препарата «Спутник V». Между тем в Министерстве здравоохранения РФ уже зарегистрирована однокомпонентная версия «Спутника». Одной дозы достаточно для формирования иммунитета от коронавирусной инфекции, цитирует INFOX разработчиков.

вакцина миллиардеры пандемия коронавирус COVID-19 moderna фармацевтические компании
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