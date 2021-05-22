После начала вакцинации в мире появилось девять новых миллиардеров

Вашингтон, 22 мая. Фармацевтические компании на Западе принесли миллиардные заработки своим руководителям за время пандемии. Прибыль, полученная от вакцины, создала девять новых миллиардеров.

Двое из этих людей — директора фармацевтической компании Moderna Стефан Бансел и Угур Сашин. Состояние каждого из них приблизительно оценивается в 4 миллиарда долларов. Остальные семеро — китайские инвесторы той же фирмы.

«Эти вакцины финансировались за счет государственных средств и должны быть глобальным общественным благом, а не возможностью получения частной прибыли», — комментирует ситуацию менеджер по политике здравоохранения Oxfam Энн Марриотт.

По ее подсчетам, на доходы, которые получили директора Moderna, можно вакцинировать 780 миллионов человек в развивающихся странах. Она полагает, что такое распределение средств стало возможно из-за фактической монополизации рынка вакцин.

Вирусолог из Бельгии ранее сравнил эффективность вакцины Moderna и российского препарата «Спутник V». Между тем в Министерстве здравоохранения РФ уже зарегистрирована однокомпонентная версия «Спутника». Одной дозы достаточно для формирования иммунитета от коронавирусной инфекции, цитирует INFOX разработчиков.