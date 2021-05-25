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новостей
10:29
Происшествия
Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
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Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
10:09
ФАН-ТВ
Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
10:08
Происшествия
Труп женщины с ушибами на лбу нашли в воде у Канонерской косы
10:06
Политика
В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair
10:06
Происшествия
Беспорядки в саратовской колонии: осужденные зашили себе рты и отказываются есть
10:05
Происшествия
Уголовник изнасиловал жительницу Петербурга в ее машине
10:05
Политика
Пользователи Сети похвалили Лукашенко за ситуацию с самолетом Ryanair
10:01
Общество
Самолет Utair улетел из Москвы в Калининград в обход Белоруссии
10:00
Общество
Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией с 26 мая
09:59
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал, кто виновен в выселении его детей из квартиры
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Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах

Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
www.zspo.ru  /  Законодательное Собрание Пензенской области

Пенза, 25 мая. Исполняющий обязанности главы региона Олег Мельниченко увеличил свой годовой доход почти на 3%. Это следует из декларации, опубликованной на сайте областного Правительства. 

Находясь на посту сенатора от Пензенской области, за 2020 год Мельниченко заработал 5 миллионов 649 тысяч рублей. В 2019 году доход врио губернатора был скромнее на 168 тысяч. Таким образом, рост составил 3%.

У супруги врио губернатора доход за указанный период отсутствует. Согласно декларации, у семьи в собственности нет объектов, земельных участков и транспортных средств. В пользовании у Олега Мельниченко находится земельный участок, жилой дом и баня. Жена главы региона имеет в пользовании квартиру.

Напомним, что Олег Мельниченко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области 26 марта 2021 года. Он сменил Ивана Белозерцева, который стал фигурантом громкого уголовного дела и был отстранен от должности в связи с утратой доверия.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе установят памятную стелу в честь присвоения городу почетного звания "Город трудовой доблести. Выбрать место расположения очередной достопримечательности горожане смогут в ходе онлайн-голосования.

россия пенза декларация мельниченко доход пензенская область
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