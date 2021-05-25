Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах

Пенза, 25 мая. Исполняющий обязанности главы региона Олег Мельниченко увеличил свой годовой доход почти на 3%. Это следует из декларации, опубликованной на сайте областного Правительства.

Находясь на посту сенатора от Пензенской области, за 2020 год Мельниченко заработал 5 миллионов 649 тысяч рублей. В 2019 году доход врио губернатора был скромнее на 168 тысяч. Таким образом, рост составил 3%.

У супруги врио губернатора доход за указанный период отсутствует. Согласно декларации, у семьи в собственности нет объектов, земельных участков и транспортных средств. В пользовании у Олега Мельниченко находится земельный участок, жилой дом и баня. Жена главы региона имеет в пользовании квартиру.

Напомним, что Олег Мельниченко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области 26 марта 2021 года. Он сменил Ивана Белозерцева, который стал фигурантом громкого уголовного дела и был отстранен от должности в связи с утратой доверия.

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