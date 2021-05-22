В США рассказали об испытаниях китайской «чудовищной пушки» с 20 стволами

Вашингтон, 22 мая. Авторы публикации для зарубежного журнала The Drive обратили внимание на испытания в Китае «чудовищной вращающейся пушки Гатлинга», которая оснащена 20 стволами.

Это почти в два раза больше, чем обладает крупнейшая система ближнего боя, находящаяся на вооружении США, отмечают авторы публикации. СМИ сообщают тестирование нового орудия состоялось в январе, марте и апреле. По информации журналистов, пушка Гатлинга станет компонентом морской системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны. О калибре орудия к настоящему моменту официальных данных нет, однако предполагается, что он составляет около 30 мм при скорострельности в 11 тысяч выстрелов за минуту.

Не меньшие опасения у западной публики вызывает и российское оружие — отечественная гиперзвуковая ракета «Острота», предназначенная для бомбардировщиков Су-34, напугала британских пользователей Сети. Сверхсекретное орудие было разработано для осуществления прорыва любой современной системы противоракетной обороны, утверждают аналитики Daily Mail. По мнению журналистов, ракету невозможно будет отразить никаким из известных миру средств.

Противодействовать распространению оружия конкурентов на Западе пытаются традиционными способами: по информации RT, ВМС США заявили о «конфискации» оружия из России и КНР в Аравийском море.