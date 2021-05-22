Лавров заявил о готовности РФ дружить с Западом с чувством собственного достоинства

Москва, 22 мая. Российская Федерация может дружить со странами Запада лишь с чувством собственного достоинства, заметил глава МИД страны Сергей Лавров.

С соответствующим заявлением министр иностранных дел выступил на всероссийском марафоне «Новое знание».

«Мы будем готовы к открытому, свободному, а главное — равноправному диалогу с любыми странами, которые готовы с нами взаимодействовать», — подчеркнул глава МИД РФ.

Помимо этого, Лавров добавил, что дружба российской стороны с Западом возможна лишь при наличии чувства собственного достоинства.

Ранее он заявил, что Соединенные Штаты и страны Прибалтики напоминают дворовых хулиганов.