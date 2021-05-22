Президент России выступит с обращением к участникам марафона «Новое знание»

Москва, 22 мая. Глава государства Владимир Путин планирует поприветствовать участников марафона «Новое знание», проходящего в крупнейших городах России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Марафон стартовал 20 мая и завершится 22 мая. В рамках мероприятия запланировано проведение более 100 дискуссий и лекций. «Новое знание» проводится в крупнейших городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде и других.

Как сообщалось ранее, к марафону по видеосвязи присоединился глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Он сделал ряд заявлений, касающихся развития транспорта, работающего на электричестве.