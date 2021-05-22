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22 мая 17:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
16:50
Шоу-бизнес
Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне
16:50
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии 
16:44
Экономика
Жириновский предложил альтернативу заморозке цен на продукты
16:43
Общество
Друг Натальи Варлей раскрыл подробности госпитализации актрисы
16:43
Общество
На звание лучших в России претендуют проекты по поддержке семьи и детства из Приморья
16:43
Политика
Берлинская полиция разогнала акцию против антиковидных ограничений
16:40
Шоу-бизнес
Более 9,5 млн человек посмотрели видео выступления Манижи на Евровидении
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Нелегальная торговля алкоголем в день Последнего звонка зафиксирована в Пензе

Общество
Нелегальная торговля алкоголем в день Последнего звонка зафиксирована в Пензе
60.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Пенза, 22 мая. Запрет на реализацию алкогольной продукции в Пензе не помешал некоторым жителям областного центра продавать спиртное в день Последнего звонка. Нарушители были выявлены в ходе профилактических рейдов.

Напомним, что ограничение на торговлю горячительными напитками были введены городской администрацией 12 мая. Подписанное мэром постановление гласит, что данная мера необходима для минимизации употребления алкогольной продукции в день праздника, а также для осуществления соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего, несовершеннолетних.

Проверку соблюдения требований частными предпринимателями производила специальная комиссия, в которую вошли сотрудники регионального УМВД, депутаты и общественники. В ходе мониторинга торговых точек был зафиксирован ряд нарушений, связанных с нелегальной продажей спиртных напитков. На владельцев нескольких магазинов были составлены административные протоколы.

В администрации Пензы ФАН сообщили, что подобные проверки будут проходит на протяжении всего дня во всех районах города. Всего планируется посетить не менее 70 торговых точек.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о преступной группировке, организованной жительницей Пензы и ее несовершеннолетним сыном.

россия алкоголь пенза пензенская область последний звонок
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