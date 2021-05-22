Нелегальная торговля алкоголем в день Последнего звонка зафиксирована в Пензе

Пенза, 22 мая. Запрет на реализацию алкогольной продукции в Пензе не помешал некоторым жителям областного центра продавать спиртное в день Последнего звонка. Нарушители были выявлены в ходе профилактических рейдов.

Напомним, что ограничение на торговлю горячительными напитками были введены городской администрацией 12 мая. Подписанное мэром постановление гласит, что данная мера необходима для минимизации употребления алкогольной продукции в день праздника, а также для осуществления соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего, несовершеннолетних.

Проверку соблюдения требований частными предпринимателями производила специальная комиссия, в которую вошли сотрудники регионального УМВД, депутаты и общественники. В ходе мониторинга торговых точек был зафиксирован ряд нарушений, связанных с нелегальной продажей спиртных напитков. На владельцев нескольких магазинов были составлены административные протоколы.

В администрации Пензы ФАН сообщили, что подобные проверки будут проходит на протяжении всего дня во всех районах города. Всего планируется посетить не менее 70 торговых точек.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о преступной группировке, организованной жительницей Пензы и ее несовершеннолетним сыном.