Российские и сербские подразделения высадились на базу «боевиков» с воздуха

Москва, 22 мая. Военнослужащие ВС России и Сербии отработали атаку на условного противника с воздуха, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецподразделение из России десантировалось из вертолета Ми-8 при помощи системы «Арбалет». Личный состав сербского отряда высадился из вертолетов Gazelle на поверхность воды и совершил посадку на Ми-17. В дальнейшем бойцы выдвинулись к лагерю условного неприятеля, блокировали и уничтожили пункт.

Накануне была проведена тренировка по атаке базы «боевиков». Военнослужащие упражнялись в повышении слаженности в боевых действиях. Совместные учения двух государств будут длиться до 25 мая.

В Сети ранее было опубликовано видео с начала российско-сербских маневров. Также в Кольском заливе прошли учения морской пехоты Северного флота, сообщает RT.