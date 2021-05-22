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Все новости
22 мая 11:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:00
Общество
Платить будут все, кроме США: Вассерман о новом мировом налоге
10:59
Спорт
Арсен Захарян не полетел со сборной России в Австрию из-за заболевания
10:57
Армия
В Италии рассказали, как эффектный маневр Су-27 предотвратил провокацию ВВС США
10:57
Общество
Сколько будет стоить отдых в Крыму, если взять билеты и вылететь уже через три дня
10:57
Общество
Для любителей и профи: топ лучших программ для монтажа видео в 2021 году
10:56
Общество
Это ужасное чувство вины: почему оно возникает и как от него избавиться
10:55
Шоу-бизнес
Сябитова объяснила, почему отказалась от занятий сексом
10:55
Происшествия
В Красноярске организовали проверку после обнаружения масляного пятна на Теплой речке
10:49
Общество
Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа туристов из России до 31 мая
10:48
Политика
Политолог Марков рассказал о попытках Зеленского установить систему личной власти
10:46
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал о сбывшемся предсказании Ванги
10:46
Общество
Аллергики оказались более восприимчивы к коронавирусу в период цветения
10:43
Общество
Российские ученые выявили более 13 тысяч мутаций коронавируса в стране
10:43
Армия
СМИ представили список самых фантастических военных разработок России
10:41
Шоу-бизнес
Лоза считает моветоном реакцию россиян на слова Майкова о «быдле»
10:40
Общество
Россиянам рассказали, какие страны принимают привившихся «Спутником V» туристов
10:38
Происшествия
Тренер по фигурному катанию выстрелил в голову москвичке
10:37
Происшествия
Автобус с туристами опрокинулся на трассе в Новгородской области
10:37
Общество
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантов
10:33
Происшествия
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Отмечаем Всемирный день черепах: традиции и интересные факты

Общество
Отмечаем Всемирный день черепах: традиции и интересные факты
pixabay.com  / 

Какое животное ассоциируется у вас с долголетием, спокойствием, мудростью и богатством? Кто любит поплавать в воде, а потом погреться на солнышке? А какое животное считают очень медлительным? Вы наверняка догадались, что речь идет о черепахах — по-настоящему уникальных животных. Вспомнили мы о них не случайно, ведь уже совсем скоро будет отмечаться Всемирный день черепахи. Поэтому мы хотим побольше рассказать вам об этом празднике, какая у него история и традиции. Кроме того, познакомимся поближе и с самими виновниками торжества, узнав о них парочку интересных фактов.

История праздника

Испокон веков люди относились к черепахам с большим уважением. В культуре многих народов это животное ассоциировалось с мудростью и долголетием. Однако времена изменились, и сейчас черепах используют для изготовления различных безделушек, украшений и даже для приготовления супов. Не будем уже говорить о варварской моде в Китае, где маленьких живых черепашек запаковывают в герметичные брелки, тем самым обрекая животных на долгую и мучительную смерть.

Из-за такого потребительского и небрежного отношения численность черепах во всем мире стала стремительно сокращаться, поэтому ученые забили тревогу. В 2000 году, чтобы привлечь к этой проблеме как можно больше внимания, Американское общество спасения черепах придумало необычный праздник — Всемирный день черепах. За десять лет до этого несколько энтузиастов решили создать свой клуб, который помог бы сохранить этих представителей фауны в Малибу и его окрестностях. Кто бы мог подумать, что их деятельность принесет столько пользы и найдет отклик в сердцах миллионов людей.

Так и появился Всемирный день черепах, который теперь ежегодно отмечается 23 мая.

Традиции Всемирного дня черепах

К сожалению для многих из нас, Всемирный день черепах не является выходным днем. Однако это не значит, что черепахи останутся без поздравлений, поскольку все остальные будут на работе. Наоборот! Во всем мире проводятся тематические вечеринки, маскарады и устраиваются важные учебные мероприятия, где рассказывают о важности сохранения этого вида животных.

В этот день во всех уголках планеты люди исключают из своего ежедневного рациона блюда с черепахами и не пользуются предметами быта, которые изготовлены из их панциря.

Кроме того, в местах обитания черепах в этот день принято строить специальные ограды, которые защищают отложенные черепахами яйца от нападения хищников. Поэтому нельзя не согласиться, что праздник не только привлекает внимание общественности к важной проблеме, но и помогает решить ее.

Интересные факты о черепахах

Раз уж речь зашла об этих интересных и необычных животных, то предлагаем вам узнать несколько любопытных фактов о черепахах:

• У предков современных черепах были хорошо развитые зубы, так что они вполне могли посостязаться в серьезных укусах с хищными рыбами;

• Вес самой крупной на сегодняшний день черепахи может достигать порядка 800 килограмм. Как правило, тяжеловесами являются кожистые черепахи;

• Не все черепахи съедобны. Как оказалось, рацион животных сказывается на качестве их мяса. К примеру, кожистые черепахи любят полакомиться ядовитыми медузами, которые и делают их мясо токсичным и непригодным для еды;

• Черепахи — очень умные животные. Они запросто запоминают лица людей и спокойно их различают;

• Пол маленьких черепашек, которые еще не вылупились из яиц, напрямую зависит от температуры окружающей среды;

• Большие черепахи, обитающие в море, понимают язык дельфинов. Ученые смогли это выяснить благодаря долгим наблюдениям и экспериментам;

• Черепахи, как кошки или змеи, могут шипеть, если им грозит опасность.

Всемирный день черепах
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