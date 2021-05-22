В результате ДТП с BMW в Екатеринбурге погиб человек

Екатеринбург, 22 мая. Водитель иномарки сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Молодой человек скончался, не приходя в сознание.

Инцидент произошел на улице Высоцкого. По словам водителя BMW, его автомобиль двигался со средней скоростью, когда на дорогу неожиданно вышел пешеход. Мужчина попытался резко затормозить, но наезда избежать не удалось. От полученных травм 24-летний молодой человек скончался на месте.

Согласно результатам медосвидетельствования, водитель не был в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия.

Перебегавшая Невский проспект женщина врезалась в автомобиль, сообщал ФАН. После столкновения пострадавшая была госпитализирована в больницу.