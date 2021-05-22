Полиция задержала устроившего резню на улице жителя Амстердама

Амстердам, 22 мая. Мужчина устроил вооруженное нападение на прохожих. В результате происшествия погиб один человек, еще четыре получили ранения. Подозреваемого удалось задержать почти сразу.

Инцидент произошел в районе Де Пейп ночью. Гражданин по непонятным причинам стал нападать с ножом на людей. Жертвой мужчины стал один человек, четырех пострадавших отправили в больницу с повреждениями.

Злоумышленником оказался 29-летний местный житель. Согласно заявлению полиции, нет прямых свидетельств в пользу того, что у задержанного был террористический мотив, однако рассматриваются разные версии.