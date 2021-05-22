Водитель без прав сбил насмерть двух лошадей под Саратовом и едва не погиб сам

Саратов, 22 мая. Двух лошадей сбили насмерть во время ДТП в селе Свинцовка. 22-летний водитель, не имеющий прав на управление автомобилем, госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Жуткая история, если честно. Ночью услышали скрип колес и очень сильный удар. Лошади сразу погибли, водителя достали, только когда сумели разрезать кабину. Машина тоже очень сильно пострадала, вряд ли теперь будет ездить», — рассказал корреспонденту ФАН местный житель Анатолий Т.

Ранее суд вынес приговор 73-летнему жителю Саратова, растлевавшему своих внучек. Мужчина полностью признал свою вину.