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22 мая 11:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:00
Общество
Платить будут все, кроме США: Вассерман о новом мировом налоге
10:59
Спорт
Арсен Захарян не полетел со сборной России в Австрию из-за заболевания
10:57
Армия
В Италии рассказали, как эффектный маневр Су-27 предотвратил провокацию ВВС США
10:57
Общество
Сколько будет стоить отдых в Крыму, если взять билеты и вылететь уже через три дня
10:57
Общество
Для любителей и профи: топ лучших программ для монтажа видео в 2021 году
10:56
Общество
Это ужасное чувство вины: почему оно возникает и как от него избавиться
10:55
Шоу-бизнес
Сябитова объяснила, почему отказалась от занятий сексом
10:55
Происшествия
В Красноярске организовали проверку после обнаружения масляного пятна на Теплой речке
10:49
Общество
Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа туристов из России до 31 мая
10:48
Политика
Политолог Марков рассказал о попытках Зеленского установить систему личной власти
10:46
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал о сбывшемся предсказании Ванги
10:46
Общество
Аллергики оказались более восприимчивы к коронавирусу в период цветения
10:43
Общество
Российские ученые выявили более 13 тысяч мутаций коронавируса в стране
10:43
Армия
СМИ представили список самых фантастических военных разработок России
10:41
Шоу-бизнес
Лоза считает моветоном реакцию россиян на слова Майкова о «быдле»
10:40
Общество
Россиянам рассказали, какие страны принимают привившихся «Спутником V» туристов
10:38
Происшествия
Тренер по фигурному катанию выстрелил в голову москвичке
10:37
Происшествия
Автобус с туристами опрокинулся на трассе в Новгородской области
10:37
Общество
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантов
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Актриса Елена Проклова попытается отвлечься от скандала отдыхом в Сочи

Шоу-бизнес
Актриса Елена Проклова попытается отвлечься от скандала отдыхом в Сочи
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 22 мая. Актриса Елена Проклова после скандального признания в эфире шоу «Секрет на миллион» о домогательствах со стороны именитого артиста попробует пережить критику летним отдыхом в Сочи.

Близкая подруга оскандалившейся актрисы, пожелавшая не раскрывать своего имени, призналась, что Проклова тяжело переживает хейт в свой адрес, однако от своих слов отказываться не собирается. Звезда уверена, что ее честный рассказ поможет многим начинающим актрисам избежать ее ошибок. Она заявила, что необходимо делиться с близкими людьми подобными инцидентами, а также не бояться обличать насильников.

Подруга Прокловой рассказала kp.ru, что актриса отправилась на гастроли и пытается отвлечься от скандала за работой.

«Летом она поедет в Сочи — там своя квартира и дом, полно дел. Лена и тут в саду отвлекается – у нее грядок полно. Мы ее убеждаем, что скоро народ переключится обсуждать кого-то еще», — объяснила знакомая Прокловой.

Она заявила, что все друзья и родные актрисы поддерживают и полностью находятся на ее стороне. Они запретили ей читать новости до того момента, пока там не перестанут обсуждать ее личную жизнь и скандальное откровение.

Несколько недель назад Проклова призналась в рамках шоу, что в 15 лет ее домогался именитый актер. Никаких имен актриса озвучивать не стала, однако многие сочли, что речь идет о покойном Олеге Табакове. Из-за этого звезду обвинили в попытке пропиариться и оболгать умершего мэтра.

актриса домогательства проклова
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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Елена Проклова попытается отвлечься от скандала отдыхом в Сочи
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