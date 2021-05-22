Актриса Елена Проклова попытается отвлечься от скандала отдыхом в Сочи

Москва, 22 мая. Актриса Елена Проклова после скандального признания в эфире шоу «Секрет на миллион» о домогательствах со стороны именитого артиста попробует пережить критику летним отдыхом в Сочи.

Близкая подруга оскандалившейся актрисы, пожелавшая не раскрывать своего имени, призналась, что Проклова тяжело переживает хейт в свой адрес, однако от своих слов отказываться не собирается. Звезда уверена, что ее честный рассказ поможет многим начинающим актрисам избежать ее ошибок. Она заявила, что необходимо делиться с близкими людьми подобными инцидентами, а также не бояться обличать насильников.

Подруга Прокловой рассказала kp.ru, что актриса отправилась на гастроли и пытается отвлечься от скандала за работой.

«Летом она поедет в Сочи — там своя квартира и дом, полно дел. Лена и тут в саду отвлекается – у нее грядок полно. Мы ее убеждаем, что скоро народ переключится обсуждать кого-то еще», — объяснила знакомая Прокловой.

Она заявила, что все друзья и родные актрисы поддерживают и полностью находятся на ее стороне. Они запретили ей читать новости до того момента, пока там не перестанут обсуждать ее личную жизнь и скандальное откровение.

Несколько недель назад Проклова призналась в рамках шоу, что в 15 лет ее домогался именитый актер. Никаких имен актриса озвучивать не стала, однако многие сочли, что речь идет о покойном Олеге Табакове. Из-за этого звезду обвинили в попытке пропиариться и оболгать умершего мэтра.