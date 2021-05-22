Американские ученые нашли новый коронавирус, который распространяют собаки

Вашингтон, 22 мая. Американские специалисты выявили новый тип коронавируса, который человек может подхватить от домашних животных.

Исследователи проанализировали мазки из носа у 300 пациентов, которые в 2018 году лечились от пневмонии в Малайзии. Так, у восьми из них был обнаружен ранее неизвестный коронавирус. Ученые назвали его CCoV-HuPn-2018, сообщает РИА Новости.

В своей работе ученые объяснили, что этот вид коронавируса, которым ранее болели только собаки, стал заражать людей. Науке пока неизвестно, способен ли вирус передаваться от человека к человеку, и как иммунитет будет бороться с ним.

Собаки, которые болели этим вирусом, страдали от проблем с ЖКТ, однако у людей этих проблем не возникало. Но пациенты жаловались на симптомы, похожие на те, которые возникают при респираторных заболеваниях. При этом все пациенты, у которых было обнаружен CCoV-HuPn-2018, вылечились в течение четырех–шести дней.

Ранее биологи заявили, что британский штамм COVID-19 изначально мог возникнуть среди животных. Они отметили, что этот штамм коронавируса мог передаваться между собаками, кошками и другими животными.