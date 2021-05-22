Политолог назвал успешными переговоры Лаврова и госсекретаря США

Москва, 22 мая. Министр иностранных дел Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен успешно встретились в Рейкьявике, считает политолог Питер Кузник.

Переговоры можно считать удачными после значительного спада во взаимоотношениях России и США, отметил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне.

«Отношения между США и Россией достигли настолько низкого уровня, что даже сам факт того, что Блинкен и Лавров не подрались и не обменялись ругательствами на этой встрече в Исландии, уже следует считать достаточно успешным исходом», — пояснил эксперт.

Ранее Лавров назвал откровенной беседу с Блинкеном. Переговоры имели конструктивный характер и были направлены на извлечение положительного результата, подчеркнул глава МИД РФ.