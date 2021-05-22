Названа вероятная версия аварии на очистных сооружениях под Таганрогом

Таганрог, 22 мая. ЧП на очистных сооружениях, во время которого погибли 11 человек, могло произойти из-за отравления метаном, сообщает источник ФАН в экстренных службах.

По предварительным данным, рабочие меняли задвижку на станции перекачки очистных сооружений. В результате произошел выброс. Их смерть подтвердил мэр Таганрога Андрей Лисицкий.

Недавно сотрудники Следственного комитета России по Ростовской области начали допрос гендиректора «Водоканала» в Таганроге касательно нарушений норм безопасности. Уголовное производство было возбуждено после произошедшей аварии.