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Строительный вагончик загорелся в Выборгском районе Петербурга
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Американские ученые нашли новый коронавирус, который распространяют собаки
09:27
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Политолог назвал успешными переговоры Лаврова и госсекретаря США
09:27
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ФАН выяснил, как мощный турпоток повлияет на номерной фонд в Тульской области
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Названа вероятная версия аварии на очистных сооружениях под Таганрогом
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Пушков предрек открытие филиалов Facebook и Google в России
09:23
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Проходка тоннелей на Большой кольцевой линии московского метро завершена на 95%
09:22
Происшествия
Сахалинец расчленил собутыльника и почти год прятал останки в квартире
09:22
Новороссия
Бойцы ВСУ выпустили 12 мин по северной окраине Донецка
09:21
Наука
Химики заявили об открытии новой формы углерода
09:20
Общество
Нидерландские ученые предупредили об опасности зимующих пожаров
09:17
Политика
Глава Севастополя счел санкции Украины высокой оценкой работы городской телекомпании
09:16
Технологии
Марсоход КНР начал исследование Красной планеты
09:15
Происшествия
Водитель каршеринга протаранил отбойник и погиб в Москве
09:14
Технологии
Роскосмос готовит к запуску комплекс виртуальной реальности
09:11
Весь мир
Российский ФБР займется подозрительной смертью австралийского аборигена
09:00
Общество
Осташко о фильме «Турист»: О таких героях надо рассказывать
08:49
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Пушков предрек открытие филиалов Facebook и Google в России

Политика
Пушков предрек открытие филиалов Facebook и Google в России
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 22 мая. Сенатор Алексей Пушков не исключил открытия филиалов Facebook и Google в России после законопроекта, внесенного в Госдуму.

Накануне в ГД внесли законопроект, согласно которому с 2022 года владельцы крупных иностранных интернет-ресурсов обязаны создать в России филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица. По замыслу авторов документа, это поможет в полном объеме представлять интересы головных компаний.

Пушков уверен, что Facebook и Google откроют в России такие представительства, чтобы не потерять большую долю информационного рынка.

«Если они откажутся регистрироваться, то будут заблокированы, они потеряют российский сегмент. Я не вижу смысла для этих корпораций терять огромную часть информационного рынка из-за глупой принципиальности», — написал сенатор в Telegram-канале.

Как считает политик, требования нового законопроекта разумны и не являются карательными или запретительными.

Ранее Пушков заявил, что новый пакет санкций, принятый властями США в отношении «Северного потока — 2», показывает истинные стремления Вашингтона.

Facebook пушков google
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