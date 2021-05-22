Пушков предрек открытие филиалов Facebook и Google в России

Москва, 22 мая. Сенатор Алексей Пушков не исключил открытия филиалов Facebook и Google в России после законопроекта, внесенного в Госдуму.

Накануне в ГД внесли законопроект, согласно которому с 2022 года владельцы крупных иностранных интернет-ресурсов обязаны создать в России филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица. По замыслу авторов документа, это поможет в полном объеме представлять интересы головных компаний.

Пушков уверен, что Facebook и Google откроют в России такие представительства, чтобы не потерять большую долю информационного рынка.

«Если они откажутся регистрироваться, то будут заблокированы, они потеряют российский сегмент. Я не вижу смысла для этих корпораций терять огромную часть информационного рынка из-за глупой принципиальности», — написал сенатор в Telegram-канале.

Как считает политик, требования нового законопроекта разумны и не являются карательными или запретительными.

Ранее Пушков заявил, что новый пакет санкций, принятый властями США в отношении «Северного потока — 2», показывает истинные стремления Вашингтона.