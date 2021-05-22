Сахалинец расчленил собутыльника и почти год прятал останки в квартире

Южно-Сахалинск, 22 мая. Следственные органы раскрыли жестокое убийство, совершенное в сентябре 2020 года, когда пропал местный житель. В квартире подозреваемого нашли останки тела убитого.

Инцидент произошел в городе Корсакове на Сахалине. Молодой мужчина пришел в гости к подозреваемому, а после употребления спиртного уснул, заявила старший помощник руководителя СУ СК России по региону. Проснувшись, он увидел потерпевшего рядом с собой, из-за чего между ними вспыхнул конфликт.

Жертва получила множественные удары по голове, от которых скончалась. После этого хозяин квартиры расчленил тело 31-летнего собутыльника, часть останков вынес в ближайшую лесополосу, а другую — завернул в пакет и оставил в соседней комнате. В отношении сахалинца возбудили уголовное дело.

Житель Мурома расчленил своего подчиненного после того, как тот заявил о желании уволиться, сообщало Федеральное агентство новостей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.