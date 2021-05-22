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Актриса Елена Проклова попытается отвлечься от скандала отдыхом в Сочи
09:30
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Строительный вагончик загорелся в Выборгском районе Петербурга
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Общество
Американские ученые нашли новый коронавирус, который распространяют собаки
09:27
Политика
Политолог назвал успешными переговоры Лаврова и госсекретаря США
09:27
Общество
ФАН выяснил, как мощный турпоток повлияет на номерной фонд в Тульской области
09:24
Происшествия
Названа вероятная версия аварии на очистных сооружениях под Таганрогом
09:24
Политика
Пушков предрек открытие филиалов Facebook и Google в России
09:23
Общество
Проходка тоннелей на Большой кольцевой линии московского метро завершена на 95%
09:22
Происшествия
Сахалинец расчленил собутыльника и почти год прятал останки в квартире
09:22
Новороссия
Бойцы ВСУ выпустили 12 мин по северной окраине Донецка
09:21
Наука
Химики заявили об открытии новой формы углерода
09:20
Общество
Нидерландские ученые предупредили об опасности зимующих пожаров
09:17
Политика
Глава Севастополя счел санкции Украины высокой оценкой работы городской телекомпании
09:16
Технологии
Марсоход КНР начал исследование Красной планеты
09:15
Происшествия
Водитель каршеринга протаранил отбойник и погиб в Москве
09:14
Технологии
Роскосмос готовит к запуску комплекс виртуальной реальности
09:11
Весь мир
Российский ФБР займется подозрительной смертью австралийского аборигена
09:00
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Сахалинец расчленил собутыльника и почти год прятал останки в квартире

Происшествия
Сахалинец расчленил собутыльника и почти год прятал останки в квартире
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Южно-Сахалинск, 22 мая. Следственные органы раскрыли жестокое убийство, совершенное в сентябре 2020 года, когда пропал местный житель. В квартире подозреваемого нашли останки тела убитого.

Инцидент произошел в городе Корсакове на Сахалине. Молодой мужчина пришел в гости к подозреваемому, а после употребления спиртного уснул, заявила старший помощник руководителя СУ СК России по региону. Проснувшись, он увидел потерпевшего рядом с собой, из-за чего между ними вспыхнул конфликт.

Жертва получила множественные удары по голове, от которых скончалась. После этого хозяин квартиры расчленил тело 31-летнего собутыльника, часть останков вынес в ближайшую лесополосу, а другую — завернул в пакет и оставил в соседней комнате. В отношении сахалинца возбудили уголовное дело.

Житель Мурома расчленил своего подчиненного после того, как тот заявил о желании уволиться, сообщало Федеральное агентство новостей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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