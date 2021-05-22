Бойцы ВСУ выпустили 12 мин по северной окраине Донецка

Донецк, 22 мая. Вооруженные силы Украины осуществили обстрел северной окраины Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Бойцы ВСУ открыли огонь из минометов в направлении Вольво-центра. Вооруженные силы Украины выпустили 12 мин калибра 120 мм, передает издание RT.

При этом в ДНР и ЛНР уже неоднократно заявляли о стягивании военной техники ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе и систематических обстрелах. Все эти действия являются нарушением установленных Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что в Луганской области девятилетняя девочка подорвалась на боеприпасе ВСУ.