Химики заявили об открытии новой формы углерода

Берлин, 22 мая. Новая аллотропная форма углерода представляет собой кристаллическую решетку из квадратов, октагонов и гексагонов. Ее открыли ученые из Германии и Финляндии.

Химики под руководством Майкла Готфрида открыли углерод, решетка которого образована фигурами разной формы. Эта форма элемента обладает металлическими характеристиками. Работа опубликована в издании Science. В основе открытия лежат молекулы бифенилена, которые формируют цепочки, а затем и новую плоскость.

Кроме того, они могут существовать в зеркальных вариантах, отметил Готфрид. Открытие получило название бифениленовой сети, свойства которой отличаются от характеристик графена. Она проводит электрический ток, что открывает возможности для применения ее в электронике, подчеркнули ученые.

Ранее сообщалось об образовании ядерных реакций в Чернобыле. Специалисты отметили, что процессы начались в массе урана, который находится на глубине ядерного реактора.