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Американские ученые нашли новый коронавирус, который распространяют собаки
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Политолог назвал успешными переговоры Лаврова и госсекретаря США
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ФАН выяснил, как мощный турпоток повлияет на номерной фонд в Тульской области
09:24
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Названа вероятная версия аварии на очистных сооружениях под Таганрогом
09:24
Политика
Пушков предрек открытие филиалов Facebook и Google в России
09:23
Общество
Проходка тоннелей на Большой кольцевой линии московского метро завершена на 95%
09:22
Происшествия
Сахалинец расчленил собутыльника и почти год прятал останки в квартире
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Новороссия
Бойцы ВСУ выпустили 12 мин по северной окраине Донецка
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Химики заявили об открытии новой формы углерода
09:20
Общество
Нидерландские ученые предупредили об опасности зимующих пожаров
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Политика
Глава Севастополя счел санкции Украины высокой оценкой работы городской телекомпании
09:16
Технологии
Марсоход КНР начал исследование Красной планеты
09:15
Происшествия
Водитель каршеринга протаранил отбойник и погиб в Москве
09:14
Технологии
Роскосмос готовит к запуску комплекс виртуальной реальности
09:11
Весь мир
Российский ФБР займется подозрительной смертью австралийского аборигена
09:00
Общество
Осташко о фильме «Турист»: О таких героях надо рассказывать
08:49
Общество
Автомобилям Tesla предрекли низкий спрос в России
08:47
Технологии
Cмартфоны Apple стали самыми продаваемыми в 2021 году
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Химики заявили об открытии новой формы углерода

Наука
Химики заявили об открытии новой формы углерода
pixabay.com

Берлин, 22 мая. Новая аллотропная форма углерода представляет собой кристаллическую решетку из квадратов, октагонов и гексагонов. Ее открыли ученые из Германии и Финляндии.

Химики под руководством Майкла Готфрида открыли углерод, решетка которого образована фигурами разной формы. Эта форма элемента обладает металлическими характеристиками. Работа опубликована в издании Science. В основе открытия лежат молекулы бифенилена, которые формируют цепочки, а затем и новую плоскость.

Кроме того, они могут существовать в зеркальных вариантах, отметил Готфрид. Открытие получило название бифениленовой сети, свойства которой отличаются от характеристик графена. Она проводит электрический ток, что открывает возможности для применения ее в электронике, подчеркнули ученые.

Ранее сообщалось об образовании ядерных реакций в Чернобыле. Специалисты отметили, что процессы начались в массе урана, который находится на глубине ядерного реактора.

решетка кристаллы углерод
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