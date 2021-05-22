Нидерландские ученые предупредили об опасности зимующих пожаров

Амстердам, 22 мая. Лесные пожары, как правило, появляются летом, однако некоторые остаются тлеть в торфе на протяжении всей зимы.

Про такие засыпающие и просыпающиеся пожары знали только по рассказам пожарных. Недавно сотрудники из Амстердамского свободного университета обратили внимание на необычный факт.

На некоторых снимках со спутников им удалось увидеть, что новый пожар начинается вплотную к территории предыдущего пожара. Такой случай трудно объяснить нечаянным поджогом или ударом молнией, отметили ученые.

Они проанализировали полученные данные и пришли к выводу, что в земле пожары выживают за счет торфа. За зиму они проходят всего от 100 до 500 метров. А весной снова вспыхивают задолго до начала сезона пожаров.

Только за сутки в России удалось ликвидировать свыше 80 лесных пожаров. Общая площадь составила 6 тыс. гектаров.

Для тушения пожаров привлекается специальная техника. Так, холдинг «Вертолеты России» впервые представит опытный образец модернизированного противопожарного вертолета Ка-32А11М на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, пишет «Ридус».