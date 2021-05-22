Глава Севастополя счел санкции Украины высокой оценкой работы городской телекомпании

Севастополь, 22 мая. Украинские санкции против «Севастопольской телерадиокомпании» и других информационных ресурсов можно считать высокой оценкой их работы, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Президент страны Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об ограничительных мерах, в том числе в отношении российских граждан и компаний.

По словам губернатора Севастополя, в так называемый санкционный список Киева попали сайт правительства города, телерадиокомпании и информационные ресурсы.

«Считаю это высокой оценкой работы наших СМИ, причем как государственных, так и частных», — подчеркнул Развожаев.

Ранее сообщалось, что продленные Украиной санкции по отношению к россиянам и компаниям лежат вне плоскости подготовки встречи президентов двух государств.