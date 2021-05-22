Марсоход КНР начал исследование Красной планеты

Москва, 22 мая. Марсоход «Чжужун» китайского производства успешно сошел с платформы и начал исследование Красной планеты.

Информацию о начале исследования Марса китайским аппаратом подтвердили специалисты Китайского национального космического управления.

«Марсоход «Чжужун» успешно покинул посадочную платформу, достиг поверхности Марса и приступил к исследованию», — говорится в официальном сообщении ведомства.

За несколько дней до этого стало известно об успешной посадке в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса китайского приспособления «Тяньвэнь-1». В космическом управлении отмечали, что это первый случай, когда китайский космический аппарат совершил посадку на другой планете. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил Пекин с мягкой посадкой зонда.