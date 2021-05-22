Роскосмос готовит к запуску комплекс виртуальной реальности

Москва, 22 мая. Роскосмос планирует использовать виртуальную реальность при разработке новых технологий, заявил глава департамента цифрового развития корпорации Константин Шадрин.

По задумке, комплекс виртуальной реальности позволит инженерам взаимодействовать при создании новой техники в удаленном формате, отметил Шадрин в комментарии ТАСС. У комплекса могут быть и другие задачи. В частности, его могут использовать для отображения мультимедийного контента по различным направлениям и популяризации космонавтики.

«Различные юридические лица, компании и коллективы дистанционно распределенных конструкторов смогут работать с одной и той же 3D-моделью изделия», — пояснил Шадрин.

Разработкой комплекса виртуальной реальности сейчас занимаются специалисты компании «РК-Цифра», которая является подразделением Роскосмоса. Еще в 2020 году был представлен шлем виртуальной реальности «Роскосмос XR-1». Вторая модель появится уже в этом году.

Ранее Роскосмос также объявил о планах выпускать уникальные товары для повседневной жизни под собственным брендом.