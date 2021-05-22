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Все новости
22 мая 11:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:00
Общество
Платить будут все, кроме США: Вассерман о новом мировом налоге
10:59
Спорт
Арсен Захарян не полетел со сборной России в Австрию из-за заболевания
10:57
Армия
В Италии рассказали, как эффектный маневр Су-27 предотвратил провокацию ВВС США
10:57
Общество
Сколько будет стоить отдых в Крыму, если взять билеты и вылететь уже через три дня
10:57
Общество
Для любителей и профи: топ лучших программ для монтажа видео в 2021 году
10:56
Общество
Это ужасное чувство вины: почему оно возникает и как от него избавиться
10:55
Шоу-бизнес
Сябитова объяснила, почему отказалась от занятий сексом
10:55
Происшествия
В Красноярске организовали проверку после обнаружения масляного пятна на Теплой речке
10:49
Общество
Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа туристов из России до 31 мая
10:48
Политика
Политолог Марков рассказал о попытках Зеленского установить систему личной власти
10:46
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал о сбывшемся предсказании Ванги
10:46
Общество
Аллергики оказались более восприимчивы к коронавирусу в период цветения
10:43
Общество
Российские ученые выявили более 13 тысяч мутаций коронавируса в стране
10:43
Армия
СМИ представили список самых фантастических военных разработок России
10:41
Шоу-бизнес
Лоза считает моветоном реакцию россиян на слова Майкова о «быдле»
10:40
Общество
Россиянам рассказали, какие страны принимают привившихся «Спутником V» туристов
10:38
Происшествия
Тренер по фигурному катанию выстрелил в голову москвичке
10:37
Происшествия
Автобус с туристами опрокинулся на трассе в Новгородской области
10:37
Общество
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантов
10:33
Происшествия
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США ввели против России новые санкции из-за «Северного потока — 2». События дня

ФАН-ТВ
США ввели против России новые санкции из-за «Северного потока — 2». События дня
Федеральное агентство новостей  / 

 

США ввели против России новые санкции из-за «Северного потока — 2»

Соединенные Штаты ввели в отношении России новые санкции в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». Санкции касаются российских компаний и судов. Как отмечается на сайте Министерства финансов США, под санкции, в частности, попало судно «Академик Черский», которое занимается укладкой труб, и еще двенадцать вспомогательных судов. Также ограничительные меры введены в отношении Мортранссервиса, Морской спасательной службы, Самарского теплоэнергетического имущественного фонда. Стоит отметить, Кремль уже дал ответ на действия США. Вместо движения к стабильным, они могут привести к стабильно враждебным отношениям, считает сенатор Алексей Пушков.

Южнокорейские ракеты с позволения США могут летать на любую дальность

США ввели против России новые санкции из-за «Северного потока — 2». События дня
kremlin.ru  / пресс-служба президента РФ

Американский президент Джо Байден и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин договорились о снятии ограничений по дальности полета баллистических ракет. Прежнее соглашение ограничивало дальность ракет Южной Кореи до 800 км. К новой договоренности стороны пришли на встрече 22 мая. Президент Южной Кореи рад новому соглашению.
«Я рад объявить об окончании действия рекомендаций по ракетам», — заявил президент Южной Кореи.
В данных условиях, по словам южнокорейского лидера, ракеты страны смогут достичь любой точки на территории КНДР. Кроме того, они будут способны долететь и до Китая, уверен Мун Чжэ Ин. На этой же встрече Байден рассказал, что может начать диалог с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Для этого, по словам президента, стороны должны затронуть вопрос «ядерного потенциала КНДР».

Руководство Минэнерго отреагировало на сообщения о риске дефицита бензина

США ввели против России новые санкции из-за «Северного потока — 2». События дня
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Министерство энергетики Российской Федерации рекомендовало компаниям, занимающимся добычей и производством нефтепродуктов, увеличить поставки бензина. Рекомендации связаны с тем, что на фоне сезонного спроса на топливо, может образоваться дефицит нефтепродуктов на российских заправках, заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин. Он подчеркнул, что ситуация на рынке постоянно находится под контролем, а объем производства бензина удовлетворяет спрос на него.

Три человека погибли в результате мощного землетрясения в Китае

США ввели против России новые санкции из-за «Северного потока — 2». События дня
pixabay.com  / 

Около 20 подземных толчков зафиксировали сейсмологи в Китае. Жертвами землетрясений стали три человека, около 27 пострадали. Об этом сообщило агентство «Синьхуа». Первое землетрясение зафиксировали в Янби-Ийском автономном уезде 21 мая в 15:56 по московскому времени. В общей сложности, по данным издания, произошло не менее 20 землетрясений в течение полутора часов. Их мощность составила от 2,8 до 6,4 по шкале Рихтера. Очаг залегал на глубине около десяти километров. Недавно в Иране произошло сильное землетрясение. Его мощность достигла отметки в 5,3. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
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Все новости / ФАН-ТВ / США ввели против России новые санкции из-за «Северного потока — 2». События дня
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