Соединенные Штаты ввели в отношении России новые санкции в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». Санкции касаются российских компаний и судов. Как отмечается на сайте Министерства финансов США, под санкции, в частности, попало судно «Академик Черский», которое занимается укладкой труб, и еще двенадцать вспомогательных судов. Также ограничительные меры введены в отношении Мортранссервиса, Морской спасательной службы, Самарского теплоэнергетического имущественного фонда. Стоит отметить, Кремль уже дал ответ на действия США. Вместо движения к стабильным, они могут привести к стабильно враждебным отношениям, считает сенатор Алексей Пушков.

Южнокорейские ракеты с позволения США могут летать на любую дальность

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Американский президент Джо Байден и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин договорились о снятии ограничений по дальности полета баллистических ракет. Прежнее соглашение ограничивало дальность ракет Южной Кореи до 800 км. К новой договоренности стороны пришли на встрече 22 мая. Президент Южной Кореи рад новому соглашению.

«Я рад объявить об окончании действия рекомендаций по ракетам», — заявил президент Южной Кореи.

В данных условиях, по словам южнокорейского лидера, ракеты страны смогут достичь любой точки на территории КНДР. Кроме того, они будут способны долететь и до Китая, уверен Мун Чжэ Ин. На этой же встрече Байден рассказал, что может начать диалог с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Для этого, по словам президента, стороны должны затронуть вопрос «ядерного потенциала КНДР».