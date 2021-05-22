США ввели против России новые санкции из-за «Северного потока — 2». События дня

США ввели против России новые санкции из-за «Северного потока — 2»
Соединенные Штаты ввели в отношении России новые санкции в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». Санкции касаются российских компаний и судов. Как отмечается на сайте Министерства финансов США, под санкции, в частности, попало судно «Академик Черский», которое занимается укладкой труб, и еще двенадцать вспомогательных судов. Также ограничительные меры введены в отношении Мортранссервиса, Морской спасательной службы, Самарского теплоэнергетического имущественного фонда. Стоит отметить, Кремль уже дал ответ на действия США. Вместо движения к стабильным, они могут привести к стабильно враждебным отношениям, считает сенатор Алексей Пушков.
Южнокорейские ракеты с позволения США могут летать на любую дальность
kremlin.ru / пресс-служба президента РФ
Американский президент Джо Байден и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин договорились о снятии ограничений по дальности полета баллистических ракет. Прежнее соглашение ограничивало дальность ракет Южной Кореи до 800 км. К новой договоренности стороны пришли на встрече 22 мая. Президент Южной Кореи рад новому соглашению.
«Я рад объявить об окончании действия рекомендаций по ракетам», — заявил президент Южной Кореи.
В данных условиях, по словам южнокорейского лидера, ракеты страны смогут достичь любой точки на территории КНДР. Кроме того, они будут способны долететь и до Китая, уверен Мун Чжэ Ин. На этой же встрече Байден рассказал, что может начать диалог с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Для этого, по словам президента, стороны должны затронуть вопрос «ядерного потенциала КНДР».
Руководство Минэнерго отреагировало на сообщения о риске дефицита бензина
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко
Министерство энергетики Российской Федерации рекомендовало компаниям, занимающимся добычей и производством нефтепродуктов, увеличить поставки бензина. Рекомендации связаны с тем, что на фоне сезонного спроса на топливо, может образоваться дефицит нефтепродуктов на российских заправках, заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин. Он подчеркнул, что ситуация на рынке постоянно находится под контролем, а объем производства бензина удовлетворяет спрос на него.
Три человека погибли в результате мощного землетрясения в Китае
pixabay.com /
Около 20 подземных толчков зафиксировали сейсмологи в Китае. Жертвами землетрясений стали три человека, около 27 пострадали. Об этом сообщило агентство «Синьхуа». Первое землетрясение зафиксировали в Янби-Ийском автономном уезде 21 мая в 15:56 по московскому времени. В общей сложности, по данным издания, произошло не менее 20 землетрясений в течение полутора часов. Их мощность составила от 2,8 до 6,4 по шкале Рихтера. Очаг залегал на глубине около десяти километров. Недавно в Иране произошло сильное землетрясение. Его мощность достигла отметки в 5,3. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.