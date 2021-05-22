Человеческая психика — это очень тонкое и хрупкое устройство. Некоторые наши эмоции и переживания делают нас сильнее, однако существуют и те, что буквально разрушают людей изнутри и отравляют им жизнь, словно самый опасный яд. Одним из этих чувств является вина. Это нормально, если она возникла в результате определенных действий, но что делать, если вина превратилась в перманентное состояние, которое не покидает человека? Куда обращаться и как скинуть с себя эту тяжелую ношу? Мы решили задать вопросы психологу, сексологу, гипнотерапевту Алене Малышевой.

Что такое вина?

«Не бывает плохих или хороших чувств, каждое необходимо для проживания какого-то своего абсолютно уникального опыта. С чувством вины, думаю, сталкивался каждый человек, и здесь, пожалуй, важно понимать следующее — все хорошо в меру. Так и с чувством вины, если оно мешает развиваться, двигаться вперед и проживать счастливую жизнь, становится всепоглощающим, то с ним надо разбираться», — рассказала нам специалист.

Она пояснила, что чувство вины имеет негативную окраску. Оно основывается на том, как человек внутри себя переживает свершенные им поступки, действия, оценивает сказанные слова и сопоставляет все это с последствиями. Другими словами, можно сказать, что чувство вины — это глубокое раскаяние и сожаление о действии, которое принесло окружающим неприятности. Причем это чувство присуще каждому человеку, вот только выражается оно у всех по-разному. Исключениями, пожалуй, можно назвать людей с некоторыми психическими отклонениями, которые не могут оценить влияние их действий на события и последствия. Также специалист подчеркнула, что чувство вины также можно охарактеризовать как совокупность самонаказания, боязни и защиты от внутренней агрессии. Таким образом, человек, который испытывает чувство вины, ощущает себя плохим.

Причем стоит отметить, что манипуляторы умело пользуются чувством вины, вызывая его у ни в чем не виноватых людей. У них на руках оказывается эффективный инструмент, который позволяет управлять человеком, подавляя его волю и желания. Последствиями такого поведения часто становятся занижение самооценки, депрессии и другие психические расстройства.

Однако чувство вины зависит не только от воздействия окружающих человека людей или сложившихся обстоятельств, но и от склада характера. Чем больше человек требует от себя, чем больше он хочет добраться до установленной планки, тем сильнее будет чувство вины. Как подчеркнула эксперт, в этом случае это чувство выполняет роль знака, который наставляет на правильный путь и ведет личность к заданной цели. Так, несмотря на то, что это ощущение — не самое приятное, именно благодаря ему мы отличаем плохие действия от хороших. Можете ли вы представить себе общество, состоящее из людей, которые никогда не испытывают чувство вины? Не кажется ли вам, что такие люди могут быть опасны, ведь никакое раскаяние не заставит их задуматься о содеянном.

Но бывает и такое, что вина превращается в навязчивую идею, которая портит жизнь и не дает человеку свободно вдохнуть. Специалист привела пример: перед человеком стоит выбор — поехать в отпуск или остаться с престарелыми родителями, чтобы ухаживать за ними. Он выбирает отпуск, уезжает и начинает себя укорять и винить за то, что оставил стариков и не помог им. Отдых оказывается не отдыхом, а настоящим испытанием, поскольку постоянное напряжение не дает отвлечься от этих негативных мыслей. Человек сам себя изматывает и заводит в тупик.

Федеральное агентство новостей /

Причины возникновения чувства вины

Как нам рассказала специалист, чувство вины у человека формирует социум: у детей это могут быть родители, учителя, друзья, во взрослом возрасте на человека могут оказать влияние коллеги, начальство и многие другие авторитетные личности. Причем зачастую люди сами не понимают, что вызывают у человека чувство вины.

Это неприятное ощущение словно врезается в душу как очень болезненное переживание. У детей таким образом закрепляется это переживание, и в дальнейшем оно ассоциируется с определенными нежелательными действиями. Другими словами, чувство вины, вызываемое у ребенка в меру, формирует совесть и заставляет малыша строить логические цепочки — «если я сделаю так, то это будет плохо».

По словам эксперта, в психологии чувство вины считается довольно сложной эмоцией, которая зачастую бывает обманчивой. Вроде бы человек и не сделал ничего плохого, но он все равно чувствует себя виноватым. Почему? Как оказалось, чаще всего с такой ситуацией сталкиваются матери, когда они решают отдохнуть и где-то повеселиться, в то время как их ребенок сидит под присмотром другого человека. Стоит молодой маме ступить за порог, как ее начинают одолевать неприятные мысли, которые впоследствии беспокоят ее весь вечер. А ведь женщина не сделала ничего плохого своему ребенку: она позаботилась о его комфорте и спокойствии.

Другой пример: чувство вины одолевает выжившего в ДТП. Это очень тяжелый случай, поскольку такие люди начинают укорять себя за гибель других. Позже у таких людей появляется чувство, что вину необходимо искупить, и эта мысль с каждым днем становится все сильнее. Однако если стандартное чувство вины возникает из-за проступка, то в этом случае оно основывается на беспомощности человека, который не мог повлиять на исход ситуации и спасти других. Как пояснила специалист, в этом случае психологическая защита искажает восприятие. Человек считает, что он отобрал шанс на выживание у других, но на самом деле это — далеко не так.

Бывает и такое, что чувство вины возникает без повода. Его называют невротической виной. Она похожа по своим проявлениям на истинную эмоцию, однако здесь присутствует и своя специфика. Так, этот вид вины легко определить по тому, как себя воспринимает человек, и он становится явным в том случае, если он постоянно винит себя в чем-то и повторяет: «Я, как всегда, виноват». Эксперт подчеркнула, что такая вина формируется в подсознании человека еще в детстве, поскольку в этом возрасте люди еще не способны правильно трактовать свои поступки и делать логические умозаключения.

Допустим, ребенок видит, что у кого-то из его родителей плохое настроение. Из-за отсутствия правильного контакта и общения внутри семьи ребенок начинает думать, что причина плохого настроения родителей кроется в нем. Иногда люди через всю свою жизнь проносят вину за развод родителей. И, понятное дело, что ребенок не может стать причиной расставания двух людей, однако такая вина отравляет людям жизнь.

Почему возникает чувство вины

Как мы говорили ранее, эта эмоция очень сильна. Поэтому для того, чтобы с ней справиться, необходимо понять, откуда она берет свое начало. По словам нашего эксперта, тут может быть несколько причин.

1. Отношение родителей к детям.

Зачастую при воспитании ребенка родители делают серьезную ошибку — они оценивают не поступок малыша, а его личность, не упуская возможность сказать: «Ты плохой, раз так поступил», «Хорошие девочки так себя не ведут». Несмотря на то, что ребенок еще не в силах давать оценку своим поступкам, он воспринимает такие слова как обвинения и оценку личности. Таким образом у малыша в подсознании формируется постоянное чувство вины, ведь он не разделяет такие понятия, как «я» и «мои поступки».

2. Манипуляция

Зачастую детям отлично удается использовать манипуляцию по отношению к родителям для достижения своих целей. Самые известные фразы: «Если бы ты меня любил(а), ты бы ...», «Ты не ценишь того, что я для тебя делаю», «Ради тебя я ..., а ты ...». Таким образом человеку вспоминают прошлые обиды, вновь и вновь заставляя его чувствовать себя виноватым. Как отметила психолог, такие действия нередко применяются в отношениях между супругами, коллегами или даже давними друзьями.

3. Социум

Имеется в виду детский сад, школа, университет, работа и другие места, где людям приходится контактировать друг с другом. В этом случае чувство вины подкрепляется и боязнью того, что думают окружающие. Здесь у человека появляется множество ограничений, которые вводятся для эффективного управления: тут лучше не проявлять инициативу, тут лучше промолчать, в этом случае лучше потерпеть — и так далее. Нередки здесь унижения и не самые приятные сравнения. Все это, опять же, формирует постоянное чувство вины.

4. Религия

В случае с религией можно отметить, что здесь применимы шаблоны социума, но при этом сюда добавляются также заветы, правила, первородный грех и различные табу.

5. Самообвинение, или вина неудачника

Такое чувство вины возникает у тех, кто стремится оправдать чьи-то ожидания и справиться со всеми заданиями без ошибок. Как отметила наш эксперт, этот вид вины — наиболее сложный и тяжелый, ведь человек начинает укорять себя за нарушение собственных установок и моральных правил общества. Причем зачастую не существует никаких поводов для самообвинения, но жертва этого чувства все равно находит их и продолжает погружаться в пучину самообвинения.

6. Чувство вины после потери близких

Еще одно сложное и весьма негативное чувство, которое ежедневно терзает множество людей. Они обвиняют себя в том, что не были рядом с человеком, когда произошла трагедия, не поговорили с ним, не сказали ему важные слова и не уделили ему достаточно внимания. Здесь возникает чувство, что произошедшее можно было бы как-то предотвратить. Именно оно и подпитывает вину, давая ей новые силы.

Фото из личного архива Алены Малышевой /

Как избавиться от чувства вины

Для того чтобы освободить себя от чувства вины и снова подарить себе спокойную и размеренную жизнь, нужно пройти несколько этапов. Для начала пациенту необходимо осознать вину, затем определить ее происхождение, далее проработать, а уже затем — освободиться.

Как подчеркнула психолог, для такой работы нужно не только заострить внимание на чувстве вины, но и поискать в себе и другие негативно окрашенные эмоции. Их осознание и проработка помогут отпустить их, простить себя и окружающих.

Да, это довольно сложный путь, однако он действительно эффективный. Эксперт посоветовала обратиться к психологу, чтобы он помог выбрать верный путь для решения этой непростой задачи. Как правило, специалист не только помогает отделить настоящее чувство вины от надуманных или внушенных проблем, но и учит тому, как экологично для себя и окружающих находить выход из неприятных ситуаций, при этом не обременяя себя чувством вины.

В когнитивно-поведенческой терапии применяются особые техники, которые помогают уменьшить чувство вины, а следовательно, и свести на нет все страдания пациента. Как правило, ее применяют психологи при работе с пациентами, у которых чувство вины наиболее выражено. Эксперт нам рассказала про технику «пирога» («пиццы»), которая представляет из себя круговую диаграмму.

В самом начале терапии пациенту предлагают определить долю своей вины по шкале от 0% до 100%. Нередки случаи, когда люди называли все 100%, тем самым демонстрируя тяжесть сложившейся ситуации.

Далее терапевт задает пациенту вопросы о том, что бы еще могло повлиять на исход ситуации и кто бы мог понести за нее вину. Если пациент затрудняется ответить, то специалист помогает ему определиться при помощи наводящих вопросов.

Ситуация, словно клубок пряжи, начинает потихоньку расплетаться, становясь более ясной. На ранее упомянутую диаграмму наносятся теперь и другие, кто мог бы понести долю вины за произошедшее. Благодаря такому наглядному примеру человек видит, что его вина гораздо меньше, чем он себе это представлял. Такая терапия, как правило, приносит людям заметное облегчение.

Иногда случается и такое, что человек понимает, насколько абсурдны и беспочвенны его самообвинения. Люди полностью освобождаются от этого тягостного чувства и начинают жить по-новому.

Если же человек действительно виноват, то такая психологическая проработка помогает пациенту смягчить чувство вины и постепенно его отпустить. Здесь перед психологом стоит задача дать человеку понять, что от ошибок в жизни не застрахован никто, и то, что осталось в далеком прошлом, уже не исправить. Поэтому специалист должен помочь пациенту простить себя либо настроить его на то, чтобы он искренне извинился перед другим человеком.

Можно ли самостоятельно справиться с чувством вины

На этот вопрос специалист ответила утвердительно. По ее словам, это вполне возможно, ведь чувство вины боится действий и стремлений исправить свершенное. По ее словам, человек может все проанализировать, сделать вывод и идти по жизни дальше, не боясь новых уроков.

Она также отметила, что для каждого современного человека очень важно научиться любить себя, прощать себе ошибки и относиться к самому себе с заботой и уважением. В таком случае легкое чувство можно будет направить в хорошее русло. Оно поможет достигать поставленных целей, не отклоняться от графика и жить правильно. А негативные эмоции лучше вообще к себе не подпускать, ведь они только разрушают личность и вытягивают всю энергию.