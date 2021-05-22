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Названа вероятная версия аварии на очистных сооружениях под Таганрогом
09:24
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Пушков предрек открытие филиалов Facebook и Google в России
09:23
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Проходка тоннелей на Большой кольцевой линии московского метро завершена на 95%
09:22
Происшествия
Сахалинец расчленил собутыльника и почти год прятал останки в квартире
09:22
Новороссия
Бойцы ВСУ выпустили 12 мин по северной окраине Донецка
09:21
Наука
Химики заявили об открытии новой формы углерода
09:20
Общество
Нидерландские ученые предупредили об опасности зимующих пожаров
09:17
Политика
Глава Севастополя счел санкции Украины высокой оценкой работы городской телекомпании
09:16
Технологии
Марсоход КНР начал исследование Красной планеты
09:15
Происшествия
Водитель каршеринга протаранил отбойник и погиб в Москве
09:14
Технологии
Роскосмос готовит к запуску комплекс виртуальной реальности
09:11
Весь мир
Российский ФБР займется подозрительной смертью австралийского аборигена
09:00
Общество
Осташко о фильме «Турист»: О таких героях надо рассказывать
08:49
Общество
Автомобилям Tesla предрекли низкий спрос в России
08:47
Технологии
Cмартфоны Apple стали самыми продаваемыми в 2021 году
08:46
Общество
Роспотребнадзор озвучил важные аспекты дневной нормы потребления воды
08:45
Происшествия
Число жертв аварии на очистных сооружениях под Таганрогом достигло 11 человек
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Автомобилям Tesla предрекли низкий спрос в России

Общество
Автомобилям Tesla предрекли низкий спрос в России
teslamotors.com

Москва, 22 мая. Электрокары от Tesla найдут определенный спрос в РФ, если производитель официально запустит продажи в стране, однако спрос на авто будет значительно ниже, чем в США и Европе.

Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. Массового спроса на Tesla в России не будет, поскольку себестоимость и цена авто высокая, особенно с учетом курса валют.

«Поэтому если смотреть примерно, как продаются сейчас Audi e-tron, Jaguar i-pace и Porsche Taycan, - это сотни. Думаю, что Tesla будет на таком же уровне», — объяснил аналитик.

По данным Удалова, общий парк электрокаров в РФ сейчас составляет около 11 тыс. машин. Главный фактор, который сдерживает развитие этого рынка в России — отсутствие субсидий на покупку электромобилей, добавил эксперт.

Накануне предприниматель Илон Маск заявил, что допускает возможность построить заводы Tesla на территории России, Казахстана и других стран СНГ.

Илон Маск россия tesla автомобиль электрокар
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