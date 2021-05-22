Автомобилям Tesla предрекли низкий спрос в России

Москва, 22 мая. Электрокары от Tesla найдут определенный спрос в РФ, если производитель официально запустит продажи в стране, однако спрос на авто будет значительно ниже, чем в США и Европе.

Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. Массового спроса на Tesla в России не будет, поскольку себестоимость и цена авто высокая, особенно с учетом курса валют.

«Поэтому если смотреть примерно, как продаются сейчас Audi e-tron, Jaguar i-pace и Porsche Taycan, - это сотни. Думаю, что Tesla будет на таком же уровне», — объяснил аналитик.

По данным Удалова, общий парк электрокаров в РФ сейчас составляет около 11 тыс. машин. Главный фактор, который сдерживает развитие этого рынка в России — отсутствие субсидий на покупку электромобилей, добавил эксперт.

Накануне предприниматель Илон Маск заявил, что допускает возможность построить заводы Tesla на территории России, Казахстана и других стран СНГ.