Cмартфоны Apple стали самыми продаваемыми в 2021 году

Вашингтон, 22 мая. Лидером списка самых продаваемых смартфонов 2021 года стала продукция корпорации Apple. Рейтинг составили аналитики исследовательской фирмы Counterpoint.

В тройку самых популярных гаджетов попали iPhone 12, iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro. Эти смартфоны занимают 12% от всего мирового рынка. Также телефоны производства компании Apple занимают первые позиции и по доходности.

Следом за ними идет Samsung Galaxy S21 5G. Бюджетные модели южнокорейской компании также входят в топ самых покупаемых, опережая Redmi 9A от Xiaomi (3% и 2% глобального рынка соответственно).

Ранее стоимость флагманского смартфона компании Apple обвалилась почти на четверть. Теперь iPhone 12 Pro Max можно купить за 85 020 рублей.