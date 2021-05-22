Роспотребнадзор озвучил важные аспекты дневной нормы потребления воды

Москва, 22 мая. Сотрудники Роспотребнадзора рассказали о грамотном потреблении воды для здоровья организма. Как заявили эксперты, суточную норму воды следует рассчитывать исходя из массы тела.

Взрослый человек должен регулярно потреблять два–четыре процента жидкости относительно его массы тела. Детям нужно гораздо больше воды — примерно 10-15%. В Роспотребнадзоре напомнили, что недостаточный уровень воды в организме может стать причиной появления головных болей, потери аппетита и усталости.

Однако точную цифру привести невозможно — суточная норма потребления воды варьируется от 1,5 до трех литров в сутки и рассчитывается индивидуально. Все зависит от пола, возраста, состояния организма, характера жизнедеятельности человека и даже времени года.

Недавно специалисты Роспотребнадзора предупреждали о скрытой опасности несвежего шашлычного мяса. В ведомстве заявили, что стоит избегать рынков при выборе места для покупки мясного продукта.