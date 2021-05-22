Число жертв аварии на очистных сооружениях под Таганрогом достигло 11 человек

Таганрог, 22 мая. Количество погибших во время проведения работ на очистных сооружениях возле Таганрога достигло 11 человек. Об этом сообщил глава города Андрей Лисицкий.

Выброс метана стал причиной гибели рабочих, которые меняли задвижку на станции перекачки очистных водных сооружений. Предварительно было известно о десяти рабочих, которые погибли в результате инцидента, сообщил мэр Таганрога Андрей Лисицкий.

Недавно сотрудники Следственного комитета России по Ростовской области начали допрос гендиректора водоканала в Таганроге касательно нарушений норм безопасности. Уголовное производство было возбуждено после произошедшей аварии.