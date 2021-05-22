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«Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования
12:29
Происшествия
Лодку без вести пропавших рыбаков нашли на Сахалине
12:27
Политика
Политолог Корнилов прокомментировал заявления России по отношению к Медведчуку
12:27
Происшествия
По факту схода 19 вагонов с рельс в Карелии возбуждено уголовное дело
12:25
Армия
Полковник Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом
12:23
Политика
Мишустин рассказал о планах по автоматизации оказания госуслуг в России
12:22
Армия
Крупный немецкий производитель боевых БПЛА прекратил существование
12:21
Общество
В России не планируют делать образование полностью дистанционным
12:18
Шоу-бизнес
Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки
12:18
Общество
Мишустин назвал самые перспективные сферы для научного прорыва в России
12:15
Армия
Специалисты подразделений ВС РФ пройдут подготовку по выживанию в горах КБР
12:15
Общество
В Минобрнауки призвали усилить воспитательную и психологическую работу в школах
12:14
Технологии
Премьер-министр РФ указал на уникальность российского самолета МС-21
12:10
Экономика
Мишустин оценил развитие российского авиастроения
12:10
Спорт
Трофей чемпионата Европы по футболу привезли в Санкт-Петербург
12:08
Армия
Полковник Баранец рассказал о российском оружии будущего
12:08
Шоу-бизнес
Никита Ефремов заявил об огромном количестве обид на отца
12:07
Украина
Сторонники преступника-националиста Стерненко нашли русский след в судебном процессе
12:07
Политика
Постпред РФ при ООН назвал значительным прогресс в ливийском урегулировании
12:04
Общество
Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин в мире
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Бывший вице-премьер Украины назвал ложь фирменным стилем президента Зеленского

  /   Обновлено: 22 мая 2021 12:08
Украина
Бывший вице-премьер Украины назвал ложь фирменным стилем президента Зеленского
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Ложь стала фирменным стилем правления президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший вице-премьер-министр Украины, экс-министр социальной политики Павел Розенко.

Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, приуроченную ко второй годовщине своего вступления на высший государственный пост. Место встречи глава страны выбрал символическое — ангар знаменитого авиастроительного завода «Антонов». Но, по мнению экспертов, символизма в речи президента было много, а смысла — не очень. Кроме того, пользователи социальных сетей заметили, что глава государства выступал на фоне самолета без крыльев, а возле него постоянно бегала бездомная собака.

Политический эксперт Михаил Павлив отметил откровенный ляп пиар-службы президента. По его словам, президент Владимир Зеленский выставил свою страну не в лучшем свете, показав, что уже 30 лет Украина — самолет без крыльев.

«Вся Украина в одном кадре. Эпик фейл на пресс-конференции Зеленского. Сбоку от журналистов самолет с пафосной надписью на боку — «Вооруженным силам надежные крылья»! Самолет без крыльев, Карл! И вот так у них все, и уже 30 лет», — указал он.

Бывший вице-премьер Украины назвал ложь фирменным стилем президента Зеленского
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

В свою очередь бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, пристально следивший за ходом пресс-конференции Владимира Зеленского, заявил о том, что глава государства постоянно обманывает своей народ. Политик назвал ложь фирменным стилем украинского президента.

«Ложь — фирменный стиль Владимира Зеленского. После каждого его выступления, после каждой пресс-конференции можно разбирать его слова — ложь, ложь, ложь. Он говорил, что никогда не будет пользоваться государственными дачами, но сейчас он ими не только пользуется, в одной из них он живет. Также он говорил, что никаких VIP-палат на Украине не будет, а все чиновники начнут лечиться в обычных условиях. Но как только он с главой своего офиса Андреем Ермаком заболели коронавирусом, сразу же начали проходить лечение в частной клинике», — сказал он.

Бывший вице-премьер Украины назвал ложь фирменным стилем президента Зеленского
ukranews.com  / 

Украинский политик напомнил, что Владимир Зеленский обещал на всю страну, что покинет пост президента, если нарушит украинское законодательство. По словам Розенко, на данный момент уже есть шесть фактов того, что президент нарушил закон, однако он все еще находится у руля государства.

«Также Зеленский утверждал, что когда он нарушит закон, то сразу же пойдет в отставку. Однако на сегодняшний день есть как минимум шесть фактов того, что президент Украины жестко нарушил законодательство страны. Причем последний факт подтвержден Верховным судом Украины — незаконное увольнение Владимира Горковенко с должности руководителя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Я могу вам полчаса рассказывать о том, где же Владимир Зеленский соврал. Это его фирменный стиль», — резюмировал Павел Розенко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что ведущий Первого канала Артем Шейнин позволил себе нецензурное выражение в прямом эфире во время обсуждения ситуации на Украине.

украина зеленский розенко
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Все новости / Украина / Бывший вице-премьер Украины назвал ложь фирменным стилем президента Зеленского
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