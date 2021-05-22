Бывший вице-премьер Украины назвал ложь фирменным стилем президента Зеленского

Ложь стала фирменным стилем правления президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший вице-премьер-министр Украины, экс-министр социальной политики Павел Розенко.

Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, приуроченную ко второй годовщине своего вступления на высший государственный пост. Место встречи глава страны выбрал символическое — ангар знаменитого авиастроительного завода «Антонов». Но, по мнению экспертов, символизма в речи президента было много, а смысла — не очень. Кроме того, пользователи социальных сетей заметили, что глава государства выступал на фоне самолета без крыльев, а возле него постоянно бегала бездомная собака.

Политический эксперт Михаил Павлив отметил откровенный ляп пиар-службы президента. По его словам, президент Владимир Зеленский выставил свою страну не в лучшем свете, показав, что уже 30 лет Украина — самолет без крыльев.

«Вся Украина в одном кадре. Эпик фейл на пресс-конференции Зеленского. Сбоку от журналистов самолет с пафосной надписью на боку — «Вооруженным силам надежные крылья»! Самолет без крыльев, Карл! И вот так у них все, и уже 30 лет», — указал он.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

В свою очередь бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, пристально следивший за ходом пресс-конференции Владимира Зеленского, заявил о том, что глава государства постоянно обманывает своей народ. Политик назвал ложь фирменным стилем украинского президента.

«Ложь — фирменный стиль Владимира Зеленского. После каждого его выступления, после каждой пресс-конференции можно разбирать его слова — ложь, ложь, ложь. Он говорил, что никогда не будет пользоваться государственными дачами, но сейчас он ими не только пользуется, в одной из них он живет. Также он говорил, что никаких VIP-палат на Украине не будет, а все чиновники начнут лечиться в обычных условиях. Но как только он с главой своего офиса Андреем Ермаком заболели коронавирусом, сразу же начали проходить лечение в частной клинике», — сказал он.

ukranews.com /

Украинский политик напомнил, что Владимир Зеленский обещал на всю страну, что покинет пост президента, если нарушит украинское законодательство. По словам Розенко, на данный момент уже есть шесть фактов того, что президент нарушил закон, однако он все еще находится у руля государства.

«Также Зеленский утверждал, что когда он нарушит закон, то сразу же пойдет в отставку. Однако на сегодняшний день есть как минимум шесть фактов того, что президент Украины жестко нарушил законодательство страны. Причем последний факт подтвержден Верховным судом Украины — незаконное увольнение Владимира Горковенко с должности руководителя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Я могу вам полчаса рассказывать о том, где же Владимир Зеленский соврал. Это его фирменный стиль», — резюмировал Павел Розенко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что ведущий Первого канала Артем Шейнин позволил себе нецензурное выражение в прямом эфире во время обсуждения ситуации на Украине.