Пассажирка иномарки пострадала в ДТП с лосем в Тверской области

Тверь, 22 мая. Дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного произошло в Рамешковском районе Тверской области. В результате аварии травму получила 77-летняя пассажирка иномарки.

Инцидент произошел на 41-м километре трассы Тверь — Бежецк. Автомобиль французской марки Renault, за рулем которого была женщина 1966 года рождения, столкнулся с лосем, выбежавшим на дорогу. Соответствующую информацию предоставила Госавтоинспекция Тверской области.

В результате аварии травму руки получила пассажирка 1944 года рождения. В крови водителя признаков алкогольного опьянения не нашли. Устанавливаются детали и обстоятельства происшествия.