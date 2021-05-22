IT-специалист Мясоедов: сайты знакомств стали «любимыми» ресурсами мошенников

Москва, 22 мая. Высокая концентрация мошенников отмечена на сайтах знакомств. Преступники чаще всего используют две тактики, рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Злоумышленники совершают преступления, которые условно делят на две категории. Первая связана с уязвимостью программного обеспечения, а вторая с человеческим фактором, передает «Прайм». Причина кроется в несовершенстве дейтингового софта и социальной инженерии.

Мошенники могут взломать аккаунт пользователя и извлечь из него провокационные данные для дальнейшего шантажа. На данный момент сервисы улучшаются, используются все более совершенные схемы. Однако учесть все невозможно, уверен Мясоедов.

При использовании другой тактики злоумышленники пытаются втереться пользователям в доверие. Мошенник также свободно получает персональные данные, которые потом использует в личных целях или просит денег в «бессрочный» долг.

«Лучшей защитой от подобных рисков на сайтах знакомств являются холодный разум и аккуратность», — заметил специалист.

Недавно пользователям сайтов знакомств рассказали об «опасных» фотографиях. Эксперты предупреждают, что на снимках не должно быть информации об адресе проживания и конкретном месте работе пользователя.