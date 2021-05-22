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22 мая 09:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:30
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Строительный вагончик загорелся в Выборгском районе Петербурга
09:27
Общество
Американские ученые нашли новый коронавирус, который распространяют собаки
09:27
Политика
Политолог назвал успешными переговоры Лаврова и госсекретаря США
09:27
Общество
ФАН выяснил, как мощный турпоток повлияет на номерной фонд в Тульской области
09:24
Происшествия
Названа вероятная версия аварии на очистных сооружениях под Таганрогом
09:24
Политика
Пушков предрек открытие филиалов Facebook и Google в России
09:23
Общество
Проходка тоннелей на Большой кольцевой линии московского метро завершена на 95%
09:22
Происшествия
Сахалинец расчленил собутыльника и почти год прятал останки в квартире
09:22
Новороссия
Бойцы ВСУ выпустили 12 мин по северной окраине Донецка
09:21
Наука
Химики заявили об открытии новой формы углерода
09:20
Общество
Нидерландские ученые предупредили об опасности зимующих пожаров
09:17
Политика
Глава Севастополя счел санкции Украины высокой оценкой работы городской телекомпании
09:16
Технологии
Марсоход КНР начал исследование Красной планеты
09:15
Происшествия
Водитель каршеринга протаранил отбойник и погиб в Москве
09:14
Технологии
Роскосмос готовит к запуску комплекс виртуальной реальности
09:11
Весь мир
Российский ФБР займется подозрительной смертью австралийского аборигена
09:00
Общество
Осташко о фильме «Турист»: О таких героях надо рассказывать
08:49
Общество
Автомобилям Tesla предрекли низкий спрос в России
08:47
Технологии
Cмартфоны Apple стали самыми продаваемыми в 2021 году
08:46
Общество
Роспотребнадзор озвучил важные аспекты дневной нормы потребления воды
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IT-специалист Мясоедов: сайты знакомств стали «любимыми» ресурсами мошенников

Общество
IT-специалист Мясоедов: сайты знакомств стали «любимыми» ресурсами мошенников
pxhere.com

Москва, 22 мая. Высокая концентрация мошенников отмечена на сайтах знакомств. Преступники чаще всего используют две тактики, рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Злоумышленники совершают преступления, которые условно делят на две категории. Первая связана с уязвимостью программного обеспечения, а вторая с человеческим фактором, передает «Прайм». Причина кроется в несовершенстве дейтингового софта и социальной инженерии.

Мошенники могут взломать аккаунт пользователя и извлечь из него провокационные данные для дальнейшего шантажа. На данный момент сервисы улучшаются, используются все более совершенные схемы. Однако учесть все невозможно, уверен Мясоедов.

При использовании другой тактики злоумышленники пытаются втереться пользователям в доверие. Мошенник также свободно получает персональные данные, которые потом использует в личных целях или просит денег в «бессрочный» долг.

«Лучшей защитой от подобных рисков на сайтах знакомств являются холодный разум и аккуратность», — заметил специалист.

Недавно пользователям сайтов знакомств рассказали об «опасных» фотографиях. Эксперты предупреждают, что на снимках не должно быть информации об адресе проживания и конкретном месте работе пользователя.

мошенники угроза сайт знакомств
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