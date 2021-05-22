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22 мая 09:31
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09:27
Общество
Американские ученые нашли новый коронавирус, который распространяют собаки
09:27
Политика
Политолог назвал успешными переговоры Лаврова и госсекретаря США
09:27
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ФАН выяснил, как мощный турпоток повлияет на номерной фонд в Тульской области
09:24
Происшествия
Названа вероятная версия аварии на очистных сооружениях под Таганрогом
09:24
Политика
Пушков предрек открытие филиалов Facebook и Google в России
09:23
Общество
Проходка тоннелей на Большой кольцевой линии московского метро завершена на 95%
09:22
Происшествия
Сахалинец расчленил собутыльника и почти год прятал останки в квартире
09:22
Новороссия
Бойцы ВСУ выпустили 12 мин по северной окраине Донецка
09:21
Наука
Химики заявили об открытии новой формы углерода
09:20
Общество
Нидерландские ученые предупредили об опасности зимующих пожаров
09:17
Политика
Глава Севастополя счел санкции Украины высокой оценкой работы городской телекомпании
09:16
Технологии
Марсоход КНР начал исследование Красной планеты
09:15
Происшествия
Водитель каршеринга протаранил отбойник и погиб в Москве
09:14
Технологии
Роскосмос готовит к запуску комплекс виртуальной реальности
09:11
Весь мир
Российский ФБР займется подозрительной смертью австралийского аборигена
09:00
Общество
Осташко о фильме «Турист»: О таких героях надо рассказывать
08:49
Общество
Автомобилям Tesla предрекли низкий спрос в России
08:47
Технологии
Cмартфоны Apple стали самыми продаваемыми в 2021 году
08:46
Общество
Роспотребнадзор озвучил важные аспекты дневной нормы потребления воды
08:45
Происшествия
Число жертв аварии на очистных сооружениях под Таганрогом достигло 11 человек
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Российские граждане назвали получение премии лучшим моментом на работе

Общество
Российские граждане назвали получение премии лучшим моментом на работе
pexels.com

Москва, 22 мая. Около 10% россиян назвали день получения премии лучшим моментом в рабочем процессе, еще столько же считают поводом для радости производственные достижения.

Сервис по поиску работы Superjob провел соответствующее исследование и выяснил, что несмотря на пандемию коронавируса граждане РФ все же смогли найти поводы для радости на работе. Данные опроса есть в распоряжении ТАСС.

Помимо самого рабочего процесса, люди также отметили дни праздников и корпоративов приятными моментами в трудовом коллективе. Таких оказалось 5% опрошенных. Еще 3% были рады уйти на дистанционную работу из-за коронавирусных ограничений, сообщается в результатах исследования.

Повысить шансы на трудоустройство, по мнению работодателей, помогает чувство юмора. Так считают 55% респондентов, опрошенных Superjob.

работа опрос superjob моменты радости
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