Российские граждане назвали получение премии лучшим моментом на работе

Москва, 22 мая. Около 10% россиян назвали день получения премии лучшим моментом в рабочем процессе, еще столько же считают поводом для радости производственные достижения.

Сервис по поиску работы Superjob провел соответствующее исследование и выяснил, что несмотря на пандемию коронавируса граждане РФ все же смогли найти поводы для радости на работе. Данные опроса есть в распоряжении ТАСС.

Помимо самого рабочего процесса, люди также отметили дни праздников и корпоративов приятными моментами в трудовом коллективе. Таких оказалось 5% опрошенных. Еще 3% были рады уйти на дистанционную работу из-за коронавирусных ограничений, сообщается в результатах исследования.

Повысить шансы на трудоустройство, по мнению работодателей, помогает чувство юмора. Так считают 55% респондентов, опрошенных Superjob.