Фермерам Японии посоветовали отказаться от совместной трапезы с иностранцами

Токио, 22 мая. Центр охраны здоровья в префектуре Ибараки порекомендовал местным фермерам «не есть вместе с иностранцами». Такая мера направлена на борьбу с COVID-19.

Фермеры японской префектуры Ибараки нанимают иностранных граждан для выполнения различных видов работ. Центр охраны здоровья города Итако направил им рекомендательное письмо по профилактике коронавируса, передает NHK.

В Центре охраны здоровья возможными источниками коронавируса могут быть иностранные граждане. Японцам посоветовали пользоваться средствами индивидуальной защиты при общении с ними. Еще фермерам порекомендовали «не есть вместе с нанятыми рабочими». После рассылки в мэрию поступали вопросы о правомерности этих советов. В результате письма отозвали, а в Центре охраны здоровья принесли извинения.

Одной из эффективных мер профилактики коронавируса является прохождение вакцинации. Глава Роспотребнадзора посоветовала гражданам, у которых нет противопоказаний, сделать прививку до наступления лета.