Трейлер третьего сезона «Чудотворцев» появился в Сети

Нью-Йорк, 22 мая. Канал TBS опубликовал на платформе YouTube полноценный трейлер к продолжению сериала «Чудотворцы», главные роли в котором исполняют Дэниэл Рэдклифф и Стив Бушеми.

В новом сезоне герои перенесутся на Дикий Запад — в 1844 год. На этот раз Рэдклифф перевоплотится в провинциального идеалиста-проповедника, а Бушеми сыграет беглого преступника. Их компанию дополнит женщина из прерий, которую исполнит актриса Джеральдин Вишванатан. Персонажи объединятся, чтобы возглавить караван, следующий по Орегонской тропе. На пути героев ждет много опасных и комичных ситуаций. Зрители смогут увидеть сериал в эфире уже 13 июля.

Недавно поклонников супергеройского кино тоже порадовали новым трейлером. Sony Pictures Entertainment представила короткий видеоролик ко второй части «Венома».