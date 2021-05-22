Warner Bros. снимет кинокомикс про Бэтгерл для HBO Max

Москва, 22 мая. Кинокомпания Warner Bros. занялась разработкой отдельной киноленты про Бэтгерл. Будущий показ будет производиться на стриминговой платформе HBO Max, пишет The Hollywood Reporter.

За проект ответственны постановщики «Плохих парней навсегда» Адиль Эль Арби и Билал Фалла. В кресле сценариста расположилась Кристина Ходсон, которая известна зрителям по работе над «Хищными птицами» и «Бамблби». Продюсером на площадке станет Кристин Берр.

Дополнительная информация о касте, дате премьеры и деталях сюжета ленты на данный момент держится в секрете. Однако целая армия поклонников уже предлагает кандидатуру звезды сериала «Ход королевы» Ани Тейлор-Джой на главную роль.

Недавно стало известно, что Warner Bros. «забраковала» сценарий режиссера Зака Снайдера к третьей части франшизы «300 спартанцев». Невышедшая лента могла иметь название «Кровь и прах».