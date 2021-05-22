Пенсионерам лучше остаться дома: аномальная жара в Саратовской области

Саратов, 22 мая. Жителей региона на выходных ждет аномальная жара, в Левобережье температура воздуха может достигать 38 градусов тепла. Как сообщили в региональном МЧС, также ожидаются кратковременные грозы.

«Подобная погода является крайне опасной для пенсионеров и людей, имеющих определенные хронические заболевания. Рекомендую всем, кто находится в группе риска, провести выходные дома. Если выйти все-таки придется, обязательно надевайте головной убор», — рассказала корреспонденту ФАН врач-терапевт Галина Петрова.

Ранее стало известно, что в Саратовской области ожидают роста турпотока после снятия коронавирусных ограничений.